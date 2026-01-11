ASSE Mercato : deux signatures actées après la fin de saison de Bernauer

Alors que la période des transferts hivernaux bat son plein, l’AS Saint-Étienne se retrouve au cœur de deux dossiers importants concernant l’avenir de ses jeunes joueurs. Des informations qui tombent dans la foulée de la mauvaise nouvelle concernant Maxime Bernauer.

🤝 🔐 L’ASSE sécurise l’avenir : Kévin Pedro prolongé

Dans un premier temps, Saint-Étienne a pris une décision claire sur un autre jeune défenseur : Kévin Pedro. Le club ligérien a sécurisé son avenir en prolongeant le contrat du défenseur central, symbole de la confiance accordée à ses jeunes talents.

Formé au club et âgé de 19 ans, Pedro avait déjà signé son premier contrat professionnel jusqu’en juin 2028, marquant la volonté de l’ASSE de miser sur la jeunesse. Peuple Vert ajoute que Pedro va signer deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2030.

Ce renouvellement intervient dans un contexte où Pedro a été utilisé à 6 reprises cette saison, et la récente nouvelle de la probable fin de saison pour Bernauer va sans doute lui permettre de gratter encore plus de temps de jeu.

🔄 🇫🇷 Makhloufi : un départ vers Dunkerque en bonne voie

Ensuite, et cette fois dans le sens des départs, selon les informations relayées par Mohamed Toubache-Ter, l’USL Dunkerque désire recruter Maedine Makhloufi cet hiver, comme déjà relayé sur notre site. Le jeune défenseur formé à l’ASSE serait proche de finaliser un transfert avec l’USLD dès ce week-end avec la visite médicale.

À 20 ans, Makhloufi a essentiellement évolué avec la réserve stéphanoise (notamment en N3) cette saison, où il s’est montré performant. Malgré une pénurie de latéral gauche chez les Verts – avec la blessure d’Ebenezer Annan – il n’a presque pas été utilisé par l’entraîneur Eirik Horneland en équipe première, excepté en Coupe de France.

L’intérêt de Dunkerque est réel et l’agence Kemari serait en charge du dossier du côté dunkerquois, même si certains détails administratifs restent à régler avant l’annonce officielle.

Ce possible transfert intervient alors que le contrat de Makhloufi arrive à échéance en juin 2026, ce qui pourrait faciliter un départ dès cet hiver plutôt qu’un départ libre en fin de saison.

📊 Contexte sportif

Alors que l’ASSE se bat en Ligue 2, ce mercato hivernal montre une stratégie mixte : laisser partir ceux qui n’entrent pas dans les plans immédiats tout en conservant et valorisant d’autres jeunes à fort potentiel. Makhloufi, en manque de temps de jeu, pourrait ainsi relancer sa carrière à Dunkerque, tandis que Pedro continue d’être un projet de long terme au sein de Saint-Étienne.