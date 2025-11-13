ASSE : Kevin Pedro a gagné la confiance d’Horneland

Le Norvégien était en conférence de presse ce jeudi…

En conférence de presse à 48h de l’entrée de l’ASSE en Coupe de France à Quetigny (samedi à 20h30), Eirik Horneland a expliqué qu’il allait faire jouer certains jeunes en l’absence de nombreux titulaires, blessés ou retenus en sélection.

Mouton et Makhloufi auront leur chance

En défense, le Norvégien va renouveler sa confiance au jeune Kevin Pedro (19 ans), très bon à Troyes (3-2), et dont il a dit le plus grand bien devant les médias présents à L’Etrat. « C’était un match a enjeu et Kevin a fait preuve d’une grande maturité. Il ne s’était entraîné qu’une semaine avec nous et il a été très bon dans les duels, la récupération et les passes. Il a même été à l’origine d’un but. Il est mobile, il a du volume, il va vite sur ses appuis. C’est un très bon joueur. » Pedro devrait à nouveau débuter avec l’ASSE samedi en Coupe de France.