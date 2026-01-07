ASSE Mercato : un concurrent direct veut se servir chez les Verts !

Dunkerque lorgne du côté de l’ASSE pour renforcer sa défense.

« Je ne pense pas que ce sera une période transferts animée. Je n’attends pas de nouveaux joueurs cet hiver, le plus important pour nous sera de récupérer les joueurs blessés. On a recruté des joueurs cet été et il faut maintenant les avoir à notre disposition pour cette deuxième partie de saison » : après le match nul au Mans (0-0) samedi soir, Eirik Horneland a annoncé un Mercato calme du côté de l’ASSE. Pour l’heure, aucun renfort n’est encore venu renforcer l’actuel 4e de Ligue 2, qui a toutefois enregistré un départ : celui d’Yvann Maçon, qui s’est engagé avec Larissa, en Grèce.

Dunkerque veut Makhloufi

Selon Mohamed Toubache-Ter, un autre joueur de l’ASSE est convoité en ce début de Mercato : le jeune latéral gauche Maedine Makhloufi serait en effet courtisé par l’USL Dunkerque. Mohamed Toubache-Ter indique l’USLD n’a pas reçu de réponse de la part d’Huss Fahmy, le bras droit du président Ivan Gazidis à l’ASSE. Makhloufi, capitaine de la réserve stéphanoise, en N3, n’entre pas dans les plans d’Eirik Horneland : il n’a joué qu’une fois en équipe première cette saison, en Coupe de France à Quétigny (3-1). Où il n’avait pas vraiment convaincu le Norvégien.