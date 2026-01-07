À LA UNE DU 7 JAN 2026
[17:40]FC Nantes Mercato : Kantari pousse un indésirable en Ligue 2, chez un concurrent direct de l’ASSE
[17:20]OM – PSG : gros coup dur pour Bakola, Marquinhos plongé dans le noir !
[17:00]OL Mercato : les Gones veulent piocher au PSG
[16:30]ASSE Mercato : un concurrent direct veut se servir chez les Verts !
[16:00]FC Nantes Mercato : le PSG ouvre la porte à Beraldo, les Canaris pas seuls sur le coup !
[15:40]ASSE Mercato : un buteur lâché par les Verts affole l’Europe !
[15:20]OM : De Zerbi pique ses joueurs avant le PSG et chauffe encore les médias sur Balerdi !
[15:00]FC Barcelone, OM Mercato : Rashford et Greenwood futurs coéquipiers… loin du Barça ?
[14:45]OM : Balerdi prévient le PSG, il veut ramener le Trophée des champions à Marseille !
[14:40]FC Nantes Mercato : une première réponse est tombée pour Beraldo (PSG)
ASSE Mercato : un concurrent direct veut se servir chez les Verts !

Par Laurent Hess - 7 Jan 2026, 16:30
Dunkerque lorgne du côté de l’ASSE pour renforcer sa défense.

« Je ne pense pas que ce sera une période transferts animée. Je n’attends pas de nouveaux joueurs cet hiver, le plus important pour nous sera de récupérer les joueurs blessés. On a recruté des joueurs cet été et il faut maintenant les avoir à notre disposition pour cette deuxième partie de saison » : après le match nul au Mans (0-0) samedi soir, Eirik Horneland a annoncé un Mercato calme du côté de l’ASSE. Pour l’heure, aucun renfort n’est encore venu renforcer l’actuel 4e de Ligue 2, qui a toutefois enregistré un départ : celui d’Yvann Maçon, qui s’est engagé avec Larissa, en Grèce.

Dunkerque veut Makhloufi

Selon Mohamed Toubache-Ter, un autre joueur de l’ASSE est convoité en ce début de Mercato : le jeune latéral gauche Maedine Makhloufi serait en effet courtisé par l’USL Dunkerque. Mohamed Toubache-Ter indique l’USLD n’a pas reçu de réponse de la part d’Huss Fahmy, le bras droit du président Ivan Gazidis à l’ASSE. Makhloufi, capitaine de la réserve stéphanoise, en N3, n’entre pas dans les plans d’Eirik Horneland : il n’a joué qu’une fois en équipe première cette saison, en Coupe de France à Quétigny (3-1). Où il n’avait pas vraiment convaincu le Norvégien.

ASSEUSL Dunkerque

