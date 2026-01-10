À LA UNE DU 10 JAN 2026
ASSE Mercato : un club attaque Kilmer pour Davitashvili, la réponse est sans appel !

Par William Tertrin - 10 Jan 2026, 20:56
Alors qu’il s’affirme comme l’un des joueurs les plus en vue de l’AS Saint‑Étienne cette saison, Zuriko Davitashvili continue de susciter l’attention de clubs européens. Et parmi eux, un prétendant turc qui avait déjà pointé le bout de son nez l’été dernier semble réapparaître sur le dossier.

Le dossier Davitashvili s’ouvre en Turquie

Selon les dernières informations du compte X @tserdarsx, Trabzonspor a réactivé ses antennes pour s’intéresser au profil du Géorgien de 24 ans. Le club stambouliote aurait contacté l’AS Saint‑Étienne pour s’informer du prix de transfert et de la possibilité d’attirer l’ailier gauche, qui a inscrit 9 buts cette saison et continue de se montrer décisif.

Ce nouvel intérêt intervient dans un contexte où Trabzonspor cherche à renforcer son secteur offensif, en particulier sur les ailes, pour poursuivre ses ambitions en Süper Lig. Les dirigeants turcs auraient ainsi fait de Davitashvili une cible prioritaire, notamment après avoir déjà suivi le joueur lors du dernier mercato estival.

Un intérêt déjà évoqué l’été dernier

L’intérêt de Trabzonspor pour Davitashvili n’est pas totalement nouveau. Lors du précédent mercato, le club turc aurait sondé l’ASSE pour le Géorgien, mais Saint‑Étienne avait clairement fermé la porte à un départ, rappelant que le joueur n’était pas sur le marché malgré les sollicitations.

À l’époque, même si le joueur aurait pu être tenté par un nouveau challenge après la relégation de l’ASSE, son agent et les dirigeants stéphanois avaient insisté sur une continuité à Saint‑Étienne pour l’aider à atteindre la promotion.

L’ASSE toujours pas vendeuse

Le contexte actuel du mercato d’hiver pourrait offrir à Trabzonspor — et potentiellement à d’autres clubs — une nouvelle chance de se positionner sérieusement. L’intérêt est réel et documenté, mais comme l’été dernier, tout dépendra de la volonté de l’ASSE de lâcher son joueur, considéré comme indispensable à ses ambitions de remontée en Ligue 1. Mais, comme le rappelle EVECT, les dirigeants stéphanois ne comptent pas lâcher leur meilleur buteur, alors que Lucas Stassin est également très courtisé.

Pour l’heure, aucune offre officielle n’a été confirmée publiquement entre Saint‑Étienne et Trabzonspor. Mais l’actuel troisième de Süper Lig semble prêt à pousser pour obtenir des informations précises sur un transfert éventuel, ce qui relance ce dossier déjà suivi de près par les observateurs du mercato.

