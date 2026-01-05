ASSE Mercato : un média annonce le départ de Zuriko Davitashvili !

Selon Foot Mercato, Zuriko Davitashvili se dirige vers un départ de l’ASSE cet hiver…

Auteur de 8 buts en Ligue 2, Zuriko Davitashvili est l’une des rares satisfactions de la première partie de saison de l’ASSE. Et cela vaut à l’ailier géorgien d’être l’objet de certaines convoitises. Après Besiktas et le Fenerbahçe l’été dernier, à en croire les informations de Geo Team, média géorgien proche de l’entourage du joueur, Benfica et Everton ont inscrit le nom de l’ancien Girondin sur leurs tablettes pour ce Mercato hivernal. Besiktas, déjà intéressé l’été dernier, n’aurait pas renoncé non plus.

Davitashvili pousserait pour quitter l’ASSE

Passé du Fenerbahçe au Benfica, José Mourinho aurait déjà incité le club de Lisbonne à formuler une offre de 8 M€, refusée par l’ASSE où Kilmer Sports ne semble donc pas plus vendeur que l’été dernier. Everton de son côté n’aurait pas encore formulé d’offre officielle. Selon Foot Mercato, Davitashvili aurait tranché : il souhaiterait quitter le club. « Davitashvili sur le départ », annonce en effet le média, en « Exclu », ce lundi soir. « Malgré ces intérêts prestigieux, la direction stéphanoise (Kilmer Sports) se montre inflexible : hors de question de vendre son international géorgien cet hiver. Le club considère Davitashvili comme l’élément indispensable pour valider la montée en fin de saison. Le bras de fer ne fait que commencer d’autant que le joueur et son entourage ne sont pas forcément sur la même longueur d’ondes. Le mercato risque d’être bien long pour les supporters stéphanois », peut-on lire. Une info qui à de quoi inquiéter les supporters mais qui contrasterait avec les propos du joueur. Le mois dernier, Davitashvili avait en effet glissé en conférence de presse qu’il comptait finir la saison dans le Forez. « Je ne pense pas du tout au Mercato, avait-il soutenu. Je vais donner le maximum pour le club et ce maillot. » Le feuilleton ne fait peut-être que commencer…