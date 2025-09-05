Trabzonspor aurait sondé l’ASSE pour Zuriko Davitashvili…

La signature de Benjamin Bouchouari à Trabzonspor est officielle depuis ce vendredi. Mais Trabzonspor s’est positionné sur un autre joueur stéphanois selon le média 61saat.

KSV bloque Davitashvili

Il s’agit de Zuriko Davitashvili. Dans le viseur de Besdiktas, le Géorgien, buteur hier avec sa sélection face à la Turquie (2-3), aurait aussi tapé dans l’oeil de l’actuel deuxième du championnat turc. Mais Kilmer Sports aurait fait savoir aux dirigeants de Trabzonspor que l’international géorgien ne disposait pas d’un bon de sortie cet été. Malgré ses envies de départ, Davitashvili semble donc bien parti pour accompagner l’ASSE en L2, à l’image de Lucas Stassin.