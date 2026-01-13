À LA UNE DU 13 JAN 2026
ASSE : des bonnes nouvelles en cascade avant Clermont ! 

Par Bastien Aubert - 13 Jan 2026, 14:30
Chico Lamba (ASSE)
A quatre jours de la réception de Clermont (20h55), Eirik Horneland récupère enfin une ossature forte à l’ASSE. 

Les bonnes nouvelles s’accumulent enfin à l’ASSE. A commencer par Chico Lamba, qui a fait un retour convaincant sous le maillot stéphanois lors du match amical ce samedi contre Auxerre (1-1). Après sa reprise avec la réserve, le jeune défenseur portugais montre qu’il est prêt à retrouver le haut niveau et pourrait même postuler à une place de titulaire face à Clermont samedi à 20h55, selon Peuple Vert.

Les voyants progressivement au vert à l’ASSE

Hormis Zuriko Davitashvili, forfait pour Clermont après un coup reçu face au Mans, les voyants sont progressivement au vert pour l’ASSE. João Ferreira reprendra ainsi l’entraînement cette semaine mais sera encore trop juste pour la rencontre. Même constat pour Joshua Duffus, qui pourrait revenir plus tard, face au Stade de Reims.

Jaber et Boakye de retour

Les bonnes nouvelles venues de l’ASSE concernent également Ebenezer Annan, le latéral ghanéen, qui a repris avec le groupe et pourrait être opérationnel dès ce week-end. À cela s’ajoutent les retours de suspension d’Augustine Boakye et Mahmoud Jaber, renforçant les options de Horneland en attaque et au milieu. 

