À la recherche d’un milieu défensif en priorité au mercato hivernal, les dirigeants de l’ASSE pourraient ratisser large sur le marché scandinave.

L’ASSE a un besoin clair au mercato : un numéro 6 capable de prendre le relais de Pierre Ekwah, qui a laissé un vide au milieu de terrain cette saison. Depuis le début du marché hivernal, plusieurs profils ont été étudiés sans que la situation n’avance concrètement. Rabby Nzingoula (Strasbourg) est suivi de longue date et représentait une piste sérieuse, mais l’ASSE n’est pas activement positionnée pour cet hiver : le nouveau coach RC Strasbourg Gary O’Neil veut le tester ce mois-ci.

Aucun nom de 6 ne sort vraiment du lot

Pierre Dwomoh (Watford) a lui été annoncé proche d’un transfert à l’ASSE, avant que l’opération ne capote. La mentalité du joueur, ainsi que certains points du dossier, ont empêché de finaliser l’opération. De même, Jonathan Varane (QPR), déjà ciblé l’été dernier dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, n’est pas devenu une priorité en janvier malgré un suivi toujours actif. La priorité actuelle reste donc floue.

Le marché scandinave comme option ?

Selon Peuple Vert, la cellule de recrutement stéphanoise continue de creuser différentes pistes et porte une attention particulière au marché scandinave. Le championnat nordique, qui se termine en hiver, pourrait offrir une opportunité intéressante pour dénicher une sentinelle expérimentée, capable d’apporter solidité et régularité à un milieu stéphanois en quête de stabilité. Le Viking Eirik Horneland n’aurait aucun mal à valider un tel profil. L’ASSE reste donc en veille maximale, prête à frapper sur la bonne occasion.