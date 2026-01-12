À LA UNE DU 12 JAN 2026
[18:37]ASSE Mercato : une offre de 13,5 M€ est tombée pour Davitashvili !
[18:20]Real Madrid : coup de tonnerre, Xabi Alonso est viré, son successeur connu !
[18:10]Real Madrid : Mbappé a flingué Xabi Alonso face au FC Barcelone !
[17:56]FC Nantes : un coup dur financier va compliquer la fin du mercato
[17:40]PSG : l’entraîneur de Bayeux se sert de Paris pour dénigrer De Zerbi (OM)
[17:23]RC Lens : Haïdara et Sangaré au cœur d’une escroquerie à plusieurs centaines de milliers d’euros
[16:49]Après Messi, le FC Barcelone s’est trouvé une nouvelle arme fatale contre le Real Madrid
[16:28]OM : 2 autres absents en plus d’Aubameyang et Vaz en Coupe ?
[16:04]FC Nantes : bourreau des Canaris, Dupé a snobé son club formateur
[15:38]OM Mercato : un ex de l’OL pousse Carrascal (Flamengo) vers Marseille
ASSE Mercato : une offre de 13,5 M€ est tombée pour Davitashvili !

Par Raphaël Nouet - 12 Jan 2026, 18:37
Zuriko Davitashvili en action lors de Le Mans-ASSE.
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Dans le viseur de clubs français, turcs et portugais, Zuriko Davitashvili a fait l’objet d’une offre de… l’Olympiakos ! Mais l’ASSE aurait refusé les 13,5 M€ proposés…

Zuriko Davitashvili est très courtisé cet hiver. L’ailier géorgien de l’ASSE est suivi par le LOSC en France mais également le Benfica Lisbonne, Fenerbahçe et le Besiktas. Mais la première offre reçue par les dirigeants stéphanois est arrivée de Grèce ! Selon Sacha Tavolieri, l’Olympiakos aurait formulé une offre orale de 10,5 M€, plus 3 M€ de bonus. Ce serait une sacrée plus-value pour un joueur acheté 6 M€ aux Girondins de Bordeaux il y a un an et demi. Et plus que sa valeur supposée puisque Transfermarkt situe sa valeur aux alentours de 8 M€.

L’ASSE a refusé l’offre de l’Olympiakos

Mais, toujours selon Tavolieri, l’AS Saint-Etienne aurait repoussé cette proposition ! Elle la jugerait insuffisante. Le journaliste belge ne dit pas si l’Olympiakos compte revenir à la charge avec une offre plus élevée ou s’il va explorer d’autres pistes. Car Kilmer Sports semble bien décider à conserver son ailier géorgien jusqu’à la fin de la saison. Même chose pour Lucas Stassin, lui aussi très convoité et qui voit tous ses courtisans éconduits par l’ASSE.

Légèrement touché, Zuriko Davitashvili devrait manquer le match contre Clermont ce week-end et peut-être le choc contre le Stade de Reims la semaine suivante…

ASSE

