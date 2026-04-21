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ASSE Mercato : le PSG s’est pris un méchant stop pour le chouchou des supporters des Verts ! 

Par Bastien Aubert - 21 Avr 2026, 12:20
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Mathys Detourbet (Troyes)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Chouchou des supporters de l’ASSE en raison de sa brillante saison en Ligue 2, Mathys Detourbet a aussi été dans le viseur du PSG. Sans réussite. 

C’est une bataille de jeunes talents que le PSG vient de perdre. Très apprécié des supporters de l’ASSE pour sa saison convaincante en Ligue 2, Mathys Detourbet était aussi suivi de près par le Paris Saint-Germain. Mais le club de la capitale n’a pas réussi à concrétiser son intérêt.

Le PSG lorgnait Detourbet ! 

Dans ce dossier, c’est finalement le groupe lié à Manchester City qui a pris l’avantage. Selon Team Talk, le club anglais va récupérer deux jeunes talents de Troyes : Detourbet mais aussi Christ Batola. Une opération rendue possible par la structure multi-clubs du City Football Group, dont fait partie Troyes.

Le média anglais indique que le PSG a bien tenté de s’immiscer dans le dossier, espérant attirer au moins l’un des deux jeunes joueurs. Mais la stratégie de Manchester City était déjà verrouillée en amont, avec une volonté claire de sécuriser ces profils prometteurs.

Un plan bien organisé pour les deux joueurs

Detourbet devrait donc rejoindre l’Angleterre dès l’été prochain pour signer son contrat, avant d’être immédiatement prêté à Troyes afin de poursuivre sa progression. De son côté, Christ Batola devrait prolonger avec l’ESTAC, avec une trajectoire similaire à moyen terme, laissant la porte ouverte à une future intégration dans l’écosystème de Manchester City.

Ce dossier illustre parfaitement la stratégie du City Football Group : repérer, sécuriser, puis développer les talents au sein de son réseau. Une méthode qui laisse peu de place à la concurrence, même pour des clubs comme le PSG.

Le PSG obligé de s’adapter

Pour le PSG, ce revers confirme une tendance : la concurrence est de plus en plus forte sur les jeunes joueurs européens. Le club parisien devra donc ajuster sa stratégie et explorer d’autres pistes pour renforcer son recrutement. D’autant que plusieurs jeunes du centre de formation sont également suivis ailleurs, ce qui oblige la direction à rester vigilante sur plusieurs fronts.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

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