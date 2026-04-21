Le choc de la 32e journée de Ligue 2 entre l’ASSE et Troyes (samedi, 20h) apporte déjà son lot de mauvaises nouvelles à Philippe Montanier.

Le timing ne pouvait pas être pire. À l’approche du choc de la 32e journée de Ligue 2 entre l’ASSE et Troyes, programmé samedi à 20h à Geoffroy-Guichard, Philippe Montanier doit composer avec une accumulation de mauvaises nouvelles.

Coup dur majeur pour les Verts : Paul Eymard ne rejouera plus cette saison. Sorti sur blessure après un contact lors d’un match avec la réserve, le jeune milieu souffre d’une fracture du tibia. Opéré avec succès, son absence est désormais actée jusqu’à la fin de l’exercice. Un coup dur de plus pour un groupe déjà sous tension dans ce sprint final.

Autre inquiétude à l’ASSE : la situation de Mahmoud Jaber. Le milieu est incertain pour la réception de Troyes, ce qui pourrait encore réduire les options de Montanier dans l’entrejeu. Une absence potentielle qui fragiliserait encore davantage l’équilibre stéphanois dans un match déjà capital pour la montée.

Une dynamique qui s’est inversée

Longtemps performante en Ligue 2 depuis l’arrivée de Montanier, l’ASSE a vu sa dynamique s’essouffler après la défaite à Bastia (0-2). Sur les dix dernières journées, les Verts restent devant plusieurs concurrents, mais la tendance est moins dominante. Rodez affiche même un meilleur rythme récent, tandis que Troyes reste solide dans la course, ajoutant encore un peu plus de pression sur ce duel direct.

En face, l’ambiance est totalement différente. L’ESTAC aborde ce choc avec ambition et confiance, portée par un discours offensif de ses joueurs. Antoine Mille résume l’état d’esprit. « Tout est réuni pour disputer un gros match. L’équipe qui gérera le mieux ses émotions l’emportera », a-t-il déclaré dans L’est Éclair.

Un match sous tension maximale

Même optimisme chez Merwan Ifnaoui : « On va démarrer la rencontre en étant premiers, c’est la meilleure position. » Entre un ASSE diminuée et une équipe troyenne en pleine confiance, ce choc s’annonce déjà déterminant dans la course à la montée. Pour Montanier, l’équation est simple mais compliquée : trouver des solutions rapidement pour éviter que le sprint final ne lui échappe définitivement.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2