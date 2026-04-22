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FRANCE

PSG Mercato : Doha a lancé un chantier qui va encore plus enfoncer l’OM dans la crise 

Par Bastien Aubert - 22 Avr 2026, 12:30
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Joel Ordoñez
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Le PSG prépare un été explosif. Avec une refonte annoncée de sa défense centrale, Paris pourrait frapper fort… et priver l’OM d’une cible prioritaire : Joel Ordoñez.

Paris prépare un grand ménage. Selon PSG Inside Actus, le Paris Saint-Germain envisage une reconstruction en profondeur de sa défense centrale lors du prochain mercato estival. Un chantier d’ampleur, qui pourrait aboutir à l’arrivée de deux nouveaux défenseurs de haut niveau. Une stratégie claire, impulsée par Doha, pour renforcer un secteur parfois pointé du doigt cette saison.

Un nom déjà identifié : Ordoñez

Dans cette optique, une cible se détache déjà : Joel Ordoñez. Le défenseur du Club Bruges est considéré en interne comme un profil idéal pour incarner l’avenir de la défense parisienne. Jeune, moderne, solide dans les duels et doté d’un fort potentiel de progression, il coche toutes les cases du recrutement souhaité. Mais ce dossier dépasse le simple cadre parisien.

Car Joel Ordoñez figurait également parmi les pistes sérieuses de l’Olympique de Marseille. Et comme souvent sur le marché, l’entrée en scène du PSG change totalement la donne. Avec sa puissance financière et son attractivité, le club parisien peut rapidement prendre l’avantage sur ce type de profil. Pour l’OM, le risque est donc clair : voir une cible prioritaire lui échapper avant même d’avoir réellement pu avancer.

Une concurrence déjà féroce, l’OM largué ?

Le PSG n’est d’ailleurs pas seul sur le dossier. Plusieurs clubs de Premier League suivent également de près le défenseur équatorien, preuve de son statut grandissant sur la scène européenne. Une concurrence qui pourrait faire grimper les enchères dans les prochaines semaines. Et l’OM pourrait une nouvelle fois en faire les frais sur le marché des transferts.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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