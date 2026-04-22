PSG – FC Nantes : un absent de marque dans le groupe parisien 

Le PSG devra faire sans Vitinha pour la réception du FC Nantes. Touché face à l’OL, le milieu portugais est officiellement forfait, obligeant Luis Enrique à revoir ses plans au milieu de terrain.

Un absent de poids au pire moment. Le PSG affronte le FC Nantes ce mercredi en match en retard de la 26e journée de Ligue 1, mais devra composer sans l’un de ses hommes clés. Touché lors du choc face à l’Olympique Lyonnais dimanche soir, Vitinha ne figure pas dans le groupe parisien. Une absence confirmée par le club, qui prive Luis Enrique d’un élément central dans l’équilibre de son entrejeu.

Un milieu parisien à réorganiser



Le Portugais occupe un rôle essentiel dans la circulation du ballon et la maîtrise du tempo au PSG. Son forfait oblige donc le staff à ajuster son organisation dans une zone déjà très concurrentielle. Luis Enrique dispose toutefois de plusieurs options pour compenser cette absence, avec notamment Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz ou encore João Neves. Un trio capable d’assurer à la fois impact physique, créativité et volume de jeu. Le technicien espagnol conserve ainsi de nombreuses solutions pour maintenir le niveau de contrôle attendu au milieu.

Un groupe offensif toujours armé

Malgré ce coup dur, le PSG reste largement compétitif. Le groupe parisien pour cette rencontre est étoffé, avec la présence de cadres majeurs comme Marquinhos en défense, Hakimi sur le côté droit, mais aussi un secteur offensif particulièrement redoutable avec Dembélé et Kvaratskhelia. De quoi conserver un potentiel offensif élevé, même avec un milieu remanié. Face à Nantes, Paris reste largement favori… mais devra montrer qu’il peut garder le contrôle dans toutes les configurations.