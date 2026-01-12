ASSE INFO BUT! : Bernauer, un coup dur moins important que prévu pour les Verts ?

Opéré du ménisque et potentiellement absent jusqu’à la fin de la saison, Maxime Bernauer (27 ans) va laisser un vide dans l’effectif de l’ASSE. Mais en interne, l’impact de cette absence pourrait finalement être moins lourd qu’il n’y paraît.

Sous les ordres d’Eirik Horneland, Maxime Bernauer s’est imposé comme un taulier de l’ASSE, notamment grâce à sa polyvalence. Capable d’évoluer dans l’axe ou sur le côté, le défenseur a longtemps rendu de précieux services au technicien norvégien, séduit par son engagement et sa lecture du jeu. Son absence potentielle jusqu’en fin de saison est donc forcément une mauvaise nouvelle pour les Verts.

Ces dernières semaines toutefois, son rendement était en baisse. Moins impactant défensivement, moins tranchant dans ses prises de décision, Bernauer n’affichait plus la même influence qu’en début de saison. Un constat partagé en interne, qui relativise aujourd’hui la gravité de son absence.

Bernauer « moyennement apprécié » dans le vestiaire de l’ASSE ?

Surtout, selon nos informations, le défenseur de 27 ans serait « moyennement apprécié » par une partie du vestiaire de l’ASSE. Son fort caractère et sa grande loquacité ne feraient pas totalement l’unanimité en interne, notamment auprès de certains leaders du groupe stéphanois. Un paramètre extra-sportif qui pourrait aussi peser dans l’analyse de sa situation.

Reste désormais une question centrale : Kilmer Sports décidera-t-il de lui chercher un remplaçant dès cet hiver au mercato ? Rien n’est acté à ce stade mais le dossier mérite d’être suivi de près tant l’absence de Bernauer pourrait redistribuer certaines cartes au sein de la défense voire du groupe de l’ASSE dans son ensemble.

