Alors que Pierre Ménès s’en est pris vertement à Habib Beye, un nom a été soufflé à l’OM pour le remplacer sur le banc à l’intersaison.

Le ton monte à l’OM. Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès n’a pas mâché ses mots au sujet d’Habib Beye, encore battu à Lorient samedi après-midi (0-2). L’ancien consultant de Canal+ a notamment lâché une sortie très critique : « Beye a une guardiolite aiguë, il pense pouvoir réinventer le foot. » Une phrase choc qui relance les interrogations autour du profil du technicien et de sa capacité à gérer un club aussi exposé que Marseille.

Di Meco pousse une autre idée forte

Dans ce contexte tendu, Eric Di Meco a pris position de manière beaucoup plus constructive en proposant un autre profil pour le banc marseillais. Pour lui, le choix idéal serait Christophe Galtier : « Pourquoi dans ce club on ne prend pas un mec comme Galtier ? Il a fait ses preuves partout : Saint-Étienne, Lille, et il connaît la pression. Et surtout, c’est un Marseillais et bande pour le club », a-t-il affirmé sur RMC Sport. Di Meco rappelle notamment son parcours avec l’ASSE, son titre de champion de France avec le LOSC, et sa capacité à structurer des équipes dans des contextes exigeants.

Un banc déjà au cœur des débats

Alors que la saison n’est pas terminée, le futur du poste d’entraîneur à l’OM est déjà un sujet brûlant. Entre critiques médiatiques, projections de supporters et idées avancées par d’anciens joueurs, la pression autour du banc olympien ne cesse de grandir. À l’approche du mercato, l’OM se retrouve une nouvelle fois au centre des spéculations sur son encadrement technique. Et entre visions opposées et profils très différents, le choix du futur entraîneur s’annonce déjà comme un dossier sensible. Une chose est sûre : à Marseille, le banc est aussi explosif que le terrain.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)