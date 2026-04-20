Le vestiaire de l’OM est vraiment au bord de l’implosion. Pierre-Emerick Aubameyang serait dégoûté par le comportement de certains coéquipiers…

Pierre-Emerick Aubameyang a fait des efforts pour revenir à l’OM l’été dernier. Il va finir par se dire qu’il est maudit à Marseille. Car lors de son premier passage, en 2023-24, l’attaquant gabonais avait connu une saison catastrophique au niveau des résultats, marquée par le passage de quatre entraîneurs (Marcelino, Abardonado, Gattuso, Gasset). Il avait également été très critiqué en début de saison pour son mutisme devant les buts. Cette saison, ce n’est guère mieux, même si l’OM a mis plus de temps avant d’imploser. Mais depuis janvier, c’est une catastrophe.

Des problèmes d’implication

Depuis samedi et la défaite honteuse à Lorient (0-2), les langues se délient. On sait désormais que le vestiaire de l’OM est au bord de l’implosion. Beaucoup de joueurs se projettent déjà sur la prochaine saison, que d’autres ne supportent déjà plus Habib Beye. Selon RMC, « Pierre-Emerick Aubameyang serait dégoûté de la situation et du manque d’efforts de certains joueurs ». Le Gabonais, lui, ne ménage pas les siens sur le terrain. Mais son manque de réalisme devant les cages est également problématique et contribue à plomber l’OM, battu trois fois lors des quatre dernières journées.

Il ne reste plus que quatre rencontres aux Phocéens pour tenter d’atteindre l’objectif de qualification pour la Champions League. Après quoi, qu’ils y soient parvenus ou plus, les langues se délieront encore plus…

Selon @rmcsport, Pierre-Emerick Aubameyang serait "dégoûté" de la situation et du manque d'efforts de certains joueurs. — OManiaque (@OManiaque) April 20, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

02/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)