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[20:14]FC Nantes – OM : la nouvelle crasse du ministère aux supporters
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FRANCE

FC Nantes – OM : la nouvelle crasse du ministère aux supporters

Par Raphaël Nouet - 20 Avr 2026, 20:14
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Les ultras du FC Nantes lors d'un match à la Beaujoire.

A moins de deux semaines de la rencontre, le ministère de l’Intérieur a décidé de décaler le match entre le FC Nantes et l’OM, initialement prévu le vendredi 1er mai à 20h45.

Alors qu’il est en pleine réflexion concernant la dissolution des Green Angels et des Magic Fans, le ministère de l’Intérieur s’amuse à « torturer » d’autres ultras, en l’occurrence ceux de l’OM et, dans une moindre mesure, du FC Nantes. On apprend en effet en ce lundi 20 avril que le match entre les deux équipes, initialement programmé le vendredi 1er mai à 20h45, a été déplacé au samedi 2 à 15h. De quoi bouleverser toute l’organisation des fans phocéens, qui doivent parcourir environ mille kilomètres pour rallier la Cité des Ducs. Et qui apprendront certainement bientôt qu’ils sont de toute façon interdits de Beaujoire…

Décalé à cause de la manifestation du 1er mai…

Après les matches reportés pour faire plaisir au Paris Saint-Germain et favoriser son parcours européen, voici les mesures pour éviter de surcharger la police. Car le motif avancé pour décaler Nantes-OM est qu’il y aura des manifestations le 1er mai. Ce qui arrive chaque année à la même date… Pourquoi la Ligue et les pouvoirs publics n’ont-ils pas anticipé la même chose, plutôt que de parer au plus pressé à moins de deux semaines de la rencontre ?

En tous les cas, les supporters du FC Nantes comme ceux de l’OM devront donc sacrifier leur samedi après-midi pour se rendre à la Beaujoire ou suivre la partie devant la télévision. Même si, dans un camp comme dans l’autre, le désenchantement est tel qu’il est fort probable que beaucoup le boycottent…

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)
03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

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