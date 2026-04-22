La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si des rumeurs ont récemment fait état d’intérêts de certains clubs de Ligue 1 pour Bilal Nadir (OM, 22 ans), But! croit savoir qu’il n’en est rien.

C’est une piste qui fait pschitt. Alors que le nom de Bilal Nadir circulait ces derniers jours du côté du RC Lens, du Stade Rennais ou du RC Strasbourg, la réalité est bien différente. Selon nos informations, aucun des trois clubs cités n’a entamé la moindre démarche concrète pour tenter de récupérer le milieu offensif de l’OM.

En fin de contrat à l’OM, le joueur de 22 ans se retrouve dans une situation délicate. Le club phocéen ne semble pas disposé à le prolonger, sauf retournement de situation totalement improbable à ce stade. Mais contrairement à ce qui a pu être avancé, la Ligue 1 ne se bouscule pas pour lui offrir une porte de sortie.

Une stratégie d’entourage lancée

Peu surprenant en temps de disette, ces rumeurs pourraient être le fruit d’une stratégie bien rodée. Toujours selon nos informations, l’entourage de Bilal Nadir chercherait activement à placer son joueur en faisant circuler des intérêts supposés.

Objectif : créer un appel d’air sur le marché à l’approche du mercato estival. Une pratique courante, mais qui peine pour l’instant à produire ses effets. Car dans les faits, aucun contact concret n’a été noué, ni avec le Stade Rennais, ni avec le RC Lens, et encore moins avec le RC Strasbourg… qui « n’en veut pas ! »

L’Espagne, une illusion aussi ?

Du côté de l’étranger, les noms de Villarreal et du Séville FC, d’où pourrait revenir Neal Maupay, ont également circulé. Là encore, la prudence est de mise. « Sur le marché, Nadir a un profil plutôt mid », nous glisse un fin connaisseur du marché des transferts.

Une phrase qui résume assez brutalement la situation actuelle du joueur de l’OM. Malgré des qualités techniques évidentes — gaucher, élégant, à l’aise balle au pied — Nadir ne parvient pas à convaincre des clubs de premier ordre.

La Suisse ou la Belgique comme opportunités

Dans ce contexte, une destination plus « accessible » pourrait se dessiner pour le joueur passé par l’OGC Nice. Des championnats comme la Belgique ou la Suisse, réputés pour valoriser les profils techniques et en devenir, pourraient représenter une opportunité crédible pour relancer sa carrière. Toujours selon nos sources, un contact a même déjà eu lieu en ce sens.

Le temps presse désormais pour l’ancien espoir de l’OM, qui doit rapidement trouver un point de chute. Sans cela, son avenir pourrait sérieusement s’assombrir à l’approche de l’été. Il reste encore quatre matches pour y remédier.

Bastien Aubert