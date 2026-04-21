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OM : ça se confirme pour un gros coup dur face à Nice !

Par Raphaël Nouet - 21 Avr 2026, 22:51
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Amine Gouiri au milieu de ses partenaires phocéens face à Metz.

Sorti à l’heure de jeu à Lorient (0-2) samedi dernier, ce titulaire de l’OM devrait manquer la réception de Nice dimanche. Ce serait un vrai coup dur pour Roberto De Zerbi.

Depuis le début de la saison, l’inquiétude s’est invitée à tous les étages à l’Olympique de Marseille. La performance honteuse sur la pelouse de Lorient (0-2) et la glissade du club à la 6e place du classement de Ligue 1 font trembler tout le monde, des dirigeants aux joueurs en passant par le staff technique. Une réaction est attendue contre Nice dimanche soir. Le souci, c’est qu’il manquera au minimum un cadre à Habib Beye pour le derby face aux Aiglons !

Gouiri forfait à cause problèmes musculaires

Ce cadre, c’est Amine Gouiri. La Minute OM explique que l’attaquant algérien, sorti à l’heure de jeu au Moustoir en raison de problèmes musculaires, ne devrait pas être remis pour le match face au Gym. Ancien Niçois, Gouiri a déjà manqué plusieurs semaines de compétition lors de la première partie de saison à cause de son opération de l’épaule. Son absence serait un vrai coup dur pour l’OM car il est l’élément le plus dangereux de l’équipe après Mason Greenwood.

Egalement touché à Lorient, Igor Paixao pourrait également manquer le rendez-vous niçois. Le Brésilien souffre également de problèmes musculaires. Pour lui comme pour Amine Gouiri, il faudra attendre la conférence de presse d’Habib Beye pour avoir confirmation d’un éventuel forfait.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
02/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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