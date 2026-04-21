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OM : les supporters appelés à la rescousse pour secouer les joueurs ?

Par Raphaël Nouet - 21 Avr 2026, 20:48
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Bâche des supporters de l'OM à l'encontre de leurs joueurs lors du match à Toulouse.

Pour Eric Di Méco, l’OM devrait faire des entraînements au Vélodrome ouvert au public, afin que les joueurs s’habituent aux sifflets des supporters.

Lundi, Eric Di Méco a été interrogé par Jérôme Rothen sur la défaite de l’OM à Lorient (0-2) et le coup de gueule de Medhi Benatia qui a suivi. Le champion d’Europe 93 n’a pas mâché ses mots, estimant que le directeur du football n’a plus de crédibilité auprès des joueurs et qu’il devrait arrêter de réclamer du caractère à ses troupes alors qu’il a viré Adrien Rabiot pour ça après la 1ère journée de Ligue 1. Mais Di Méco a également évoqué le manque de caractère des Olympiens et prôné une solution radicale : les habituer aux sifflets des supporters en les faisant s’entraîner devant eux.

« Entraînement au Vélodrome toute la semaine, avec les tribunes ouvertes »

« Tu pars à Marbella parce que la pression est trop forte dans cette équipe qui est un peu faible mentalement. Tu sais ce que j’aurais fait à leur place ? Entraînement au Vélodrome toute la semaine, avec les tribunes ouvertes. Comme ça, quand les mecs vont s’entraîner, ils se font engueuler. Ils vont vite comprendre la mission qu’ils ont jusqu’à la fin de la saison. Et là, celui qui n’a pas les cojones, il restera à la maison. »

Le fameux contexte marseillais n’est pas forcément en cause puisque l’OM s’est incliné piteusement à Lorient (0-2) ou encore à Monaco (1-2) deux semaines plus tôt. Mais il est certain que la pression qui pèse sur les épaules des Olympiens depuis deux ans est très importante…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
02/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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