Alors que Vahid Hamilhodzic a déjà critiqué à deux fois reprises le main d’entrain des supporters du FC Nantes, les fans lui ont apporté une réponse cinglante.

La tension ne redescend pas à Nantes. Depuis plusieurs semaines, Vahid Halilhodžić a multiplié les sorties sur l’attitude et l’engagement des supporters du FC Nantes, pointant notamment un manque de soutien dans les périodes difficiles. Des déclarations qui ont visiblement laissé des traces dans l’environnement du club. Et la réponse est tombée… dans les tribunes.

Une baisse nette de la fréquentation

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. L’affluence moyenne à la Beaujoire est en baisse de 7,6 % par rapport à la saison dernière.

Sur les 15 premiers matchs de Ligue 1, le contraste est clair :

Saison 2024/2025 : 445 229 spectateurs cumulés

Saison 2025/2026 : 411 332 spectateurs cumulés

Une diminution significative, dans un stade pourtant réputé pour sa ferveur historique.

Une réponse des tribunes ? Dans ce contexte, certains y voient une forme de réponse indirecte des supporters aux critiques répétées du coach. L’idée est simple : des résultats en baisse, une dynamique sportive fragile, et un climat qui s’est progressivement tendu entre le terrain et les tribunes. Une combinaison qui finit par peser sur l’attractivité des matchs à domicile. Sans réaction sportive forte, l’écart avec la saison précédente continue de se creuser.

Un climat hostile qui s’installe au FC Nantes

Les critiques de Halilhodžić sur le soutien du public ont visiblement accentué un malaise déjà présent. À Nantes, la relation entre l’équipe et son public a toujours été centrale. Mais dans les périodes de doute, cette connexion devient plus fragile, et les frustrations s’expriment parfois de manière plus silencieuse, comme ici avec la baisse de fréquentation. Un cercle vicieux classique dans les clubs en difficulté. Car dans un club où l’identité repose fortement sur son public, la fracture ne peut pas durer longtemps sans conséquences sportives. Le FC Nantes l’apprend à ses dépens.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)