Déjà usé par sa mission de court terme sur le banc du FC Nantes, Vahid Halilhodzic pourrait continuer son aventure à la Maison Jaune dans un tout autre registre.

Et si Vahid Halilhodzic restait au FC Nantes ? Arrivé en pompier de service sur le banc des Canaris, le technicien bosnien semble déjà marqué par l’intensité de sa mission. Fatigué par ce rôle de court terme, il pourrait pourtant prolonger son aventure… mais sous une autre forme.

Un rôle de conseiller des Kita en réflexion ?

Selon Emmanuel Merceron, une tendance pourrait se dessiner clairement en interne. « Vahid est quasi candidat pour devenir conseiller du président à l’issue de la saison », explique-t-il sur X. Une option qui permettrait au technicien de rester au FC Nantes sans subir la pression quotidienne du banc, tout en apportant son expérience à la direction.

Pour autant, cette solution ne réglerait pas tout. Et Merceron le souligne sans détour : « Mais il faut plus que ça. Tant qu’il n’y aura pas de patron sportif à Nantes avec pouvoir de décision, rien n’avancera. » Une analyse qui met en lumière le véritable enjeu du moment : la structuration du club.

Vers un directeur sportif cet été ?

Dans cette optique, la famille Famille Kita travaillerait en parallèle sur un autre dossier clé : la nomination d’un coordinateur ou directeur sportif lors de l’intersaison. Un poste stratégique, censé clarifier la hiérarchie et donner une direction claire au projet sportif du club. Reste à savoir si cette future recrue disposera d’un réel pouvoir décisionnel.

Entre un possible rôle de conseiller pour Halilhodzic et la recherche d’un directeur sportif, le FC Nantes pourrait profondément revoir son organisation dans les semaines à venir. Mais comme souvent à Nantes, la question ne sera pas seulement de nommer… mais de donner les moyens d’agir. Car sans véritable patron sportif, les changements risquent de rester superficiels. Et l’avenir du club dépendra une fois de plus de sa capacité à se structurer durablement.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)