ASSE Mercato : Batubinsika a trouvé preneur, un petit bonus en vue pour recruter cet hiver ?

Par Bastien Aubert - 13 Jan 2026, 09:12
Dylan Batubinsika (ASSE)
Dylan Batubinsika (29 ans) s’apprête quitter l’ASSE cet hiver pour rejoindre le Shenzhen Peng City FC, confirmant qu’il n’entrait plus dans les plans d’Eirik Horneland.

L’ASSE continue de dégraisser. Après le prêt d’Yvan Maçon en janvier, Eirik Horneland voit l’un de ses défenseurs s’apprêter à quitter le Forez cet hiver. Dylan Batubinsika devrait en effet s’engager avec le Shenzhen Peng City FC, club de Super League chinoise. Selon Transfert Radar, bien informé sur les coulisses du mercato, l’opération est désormais imminente.

Le joueur n’était plus dans les plans d’Eirik Horneland, malgré sa relance après le fiasco d’Annecy à l’automne dernier. À l’époque, Batubinsika n’avait pas été le Vert le plus mauvais mais le coach norvégien a finalement décidé de privilégier d’autres profils pour la charnière centrale.

Un challenge chinois pour Batubinsika ?

Ce départ intervient dans un contexte où l’ASSE cherche à sécuriser son secteur défensif et à alléger sa masse salariale. Pour le club, l’opération pourrait également permettre de libérer une place pour une recrue expérimentée, alors que la défense stéphanoise reste sous pression après un début de saison difficile et la blessure de Maxime Bernauer.

Batubinsika, pour sa part, s’apprête à relever un nouveau challenge en Chine, où il pourra apporter son expérience et sa puissance physique à la charnière du Shenzhen Peng City FC. Reste à voir si son départ sera compensé rapidement par une arrivée capable de stabiliser le cœur de la défense des Verts. Ce qui est sûr, c’est que l’ASSE devrait récupérer un petit chèque bienvenu puisque le joueur est sous contrat jusqu’en juin prochain. 

