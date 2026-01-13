À LA UNE DU 13 JAN 2026
[21:38]OM Mercato : après Hojbjerg, la Juventus parasite un autre dossier marseillais
[21:09]FC Nantes : un stage programmé après le Paris FC
[20:48]RC Lens : Sage s’enflamme pour le choc des leaders en Coupe de France
[20:34]ASSE Mercato : un départ acté !
[20:26]OM : le onze olympien pour défier Bayeux en Coupe de France
[20:14]Le tirage des 8es de finale de la Coupe de France est connu
[19:38]RC Lens Mercato : l’OM lorgne un titulaire sang et or !
[19:21]FC Nantes Mercato : une bonne et une mauvaise nouvelle dans le dossier Kaba
[19:01]OM Mercato : la liste des courtisans à Bakola a fuité, il y a du lourd… dont le PSG ?
[18:36]Real Madrid : le FC Barcelone doublement responsable du renvoi de Xabi Alonso !
ASSE Mercato : un départ acté !

Par Raphaël Nouet - 13 Jan 2026, 20:34
Maedine Makhloufi lors d'un match amical de l'ASSE l'été dernier.
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Comme annoncé hier par Mohamed Toubache-Ter, le latéral gauche Maedine Makhloufi quitte l’ASSE pour Dunkerque.

L’ASSE a publié un communiqué en ce début de soirée pour annoncer le départ de son jeune joueur Maedine Makhloufi : « Ce mardi, l’AS Saint-Étienne a conclu un accord avec l’US Dunkerque pour le transfert de Maedine Makhloufi. Le latéral gauche, ayant gravi toutes les étapes du Centre de formation et apparu avec le groupe professionnel lors du match de Coupe de France à Quétigny, rejoint l’actuel sixième de Ligue 2 BKT. À ce Stéphanois de naissance, l’ASSE souhaite pleine réussite pour la suite de sa carrière ! ».

Makhloufi n’a joué qu’un match avec les pros cette saison

Mohamed Toubache-Ter avait vendu la mèche dès hier soir. Il avait expliqué que l’ASSE étudiait une résiliation de contrat pour favoriser le départ de son jeune joueur vers le Nord. Mais les Verts n’ont pas confirmé cette information dans leur communiqué. Depuis le début de la saison, Makhloufi n’avait joué qu’une seule fois avec le groupe professionnel, lors du premier tour de Coupe de France disputé par son club, contre des amateurs, un jour où Eirik Horneland avait laissé la plupart des professionnels dans le Forez.

Alors que l’AS Saint-Etienne connaît de grosses difficultés avec le poste de latéral droit, ce départ interroge. Et laisse à penser que ce départ a pour but de favoriser une arrivée en fin de saison du milieu Enzo Bardeli, courtisé par Saint-Etienne depuis de longs mois…

