ASSE Mercato : un défenseur estampillé Ligue 1 pour remplacer Bernauer ?

Par Bastien Aubert - 13 Jan 2026, 12:52
Maxime Bernauer (ASSE)
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Si Eirik Horneland veut voir ce que donne Chico Lamba, les dirigeants de l’ASSE ne sont finalement pas fermés à l’idée de recruter un remplaçant à Maxime Bernauer au mercato hivernal.

Après le match nul contre l’AJ Auxerre ce samedi en amical (1-1), Eirik Horneland a tenu à nuancer l’urgence du mercato de l’ASSE. Le coach norvégien souhaite d’abord évaluer le retour de blessure de Chico Lamba avant de prendre une décision en défense. Cependant, les dirigeants de l’ASSE ne peuvent plus se permettre d’attendre. La blessure et la probable fin de saison de Maxime Bernauer, combiné à un banc peu fourni, impose de recruter un renfort fiable dans l’axe.

Un défenseur passé en L1 visé cet hiver ?

Les statistiques parlent d’elles-mêmes : 25 buts encaissés en 18 journées de Ligue 2 témoignent des fragilités défensives de l’ASSE. Pour remédier à cette situation, le club forézien scruterait désormais le marché à la recherche d’un profil expérimenté. Selon le site Jeunes Footeux, un défenseur ayant déjà évolué en Ligue 1 serait même dans le viseur, capable d’apporter immédiatement une plus-value à la charnière centrale.

L’ASSE doit stabiliser sa défense 

L’arrivée d’un joueur de ce calibre permettrait à Horneland de sécuriser son secteur défensif tout en ménageant les jeunes éléments comme Lamba, de retour de blessure et encore jeune pour devenir un pilier de La Défense. Reste à savoir si l’ASSE avancera vraiment et parviendra à finaliser cette recrue dans les semaines à venir et à renforcer ainsi une défense qui peine depuis le début de saison.

