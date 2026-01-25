ASSE : la colère gronde, Tanenbaum est furax… Horneland sur un siège éjectable

Eirik Horneland est plus menacé que jamais après la nouvelle défaite de l’ASSE hier soir sur le terrain du Stade de Reims (0-1).

Pourtant en supériorité numérique les 42 dernières minutes de la rencontre hier soir au stade Auguste-Delaune, l’ASSE s’est inclinée à Reims (0-1), qui a marqué en étant à 10 contre 11 face à des Verts qui n’ont remporté selon Opta que 43% de leurs duels face aux Rémois. La 6e défaite de la saison pourrait être celle de trop pour Eirik Horneland. L’entraîneur norvégien a reconnu après la rencontre que son équipe ne progressait pas et qu’elle avait des problèmes. Son capitaine, Gautier Larsonneur, est encore allé plus loin. « On n’assume pas sur le terrain, on n’est pas au niveau. Ça me fait mal au cœur d’être le capitaine de cette équipe lorsqu’on présente ça et que l’on voit tous les mecs qui nous aiment, qui se bougent le cul à venir nous supporter le week-end.»

Horneland, premier fusible de Kilmer Sports

A Reims, les supporters ont de nouveau chahuté les joueurs, comme au Mans lors du déplacement précédent et comme face à Clermont. La colère gronde à l’ASSE et les messages déployés par les Ultras montrent que la direction est aussi dans leur viseur. Kilmer Sports avait récupéré le club en Ligue 1. Il est descendu en Ligue 2 et ne domine pas son championnat comme il devrait vu son budget. Son propriétaire, Larry Tanenbaum, qui a déjà investi près de 100 M€ en 18 mois, regarde les matchs depuis le Canada et il vit mal cette situation lui aussi. Tous les regards se tournent à présent vers Horneland. Le Norvégien, loin de faire l’unanimité dans son vestiaire, n’y arrive pas, lui-même le reconnaît. Face à Clermont mais aussi à Troyes, il avait été sauvé sur le fil. Mais il fait plus que jamais figure de fusible numéro 1 pour Ivan Gazidis, conscient de ses erreurs et des limites criantes du Norvégien. Pour calmer les supporters et son propriétaire, le président de l’ASSE et de KSV n’a pas vraiment d’autre choix que de désavouer le sien et de se mettre en quête d’un nouveau coach. Mais encore faut-il le trouver. Ce qui ne s’annonce pas simple pour un club qui peine à recruter un numéro 6 cet hiver malgré ses gros moyens et les nombreux recruteurs recrutés par KSV.