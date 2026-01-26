À LA UNE DU 26 JAN 2026
[14:40]ASSE : après Horneland, Kilmer Sports frappé par une profonde crise financière ?
[14:20]OM : furax, De Zerbi a reçu une excellente nouvelle avant Bruges 
[14:00]FC Barcelone Mercato : quatre recrues d’avenir vont rejoindre le Barça !
[13:30]L’OM part en croisade contre la presse, Pierre Ménès reprend De Zerbi de volée ! 
[13:01]FC Nantes Mercato : une recrue imminente pour sauver Kantari ?
[12:45]ASSE : nouvelle banderole explosive à l’Etrat, la fracture avec les supporters est totale ! 
[12:11]PSG : pluie de bonnes nouvelles pour Luis Enrique avant Newcastle
[11:48]ASSE INFO BUT! : après Sacramento, deux nouveaux noms soufflés à l’oreille de Kilmer pour l’après Horneland
[11:30]Revue de presse : Clauss réveille Nice, coup dur pour Thauvin à Lens, nouveau gros coup pour Rennes au Mercato !
[11:12]OM : en plein Mercato, le club officialise une arrivée très caliente à Marseille ! 
ASSE : nouvelle banderole explosive à l'Etrat, la fracture avec les supporters est totale ! 

Par Bastien Aubert - 26 Jan 2026, 12:45
💬 Commenter
Les Magic Fans à l'ASSE
Au lendemain de la banderole déployée par les Green Angels, les Magic Fans ont fait entendre leur colère à l’Étrat. La situation semble explosive à l’ASSE.

À l’ASSE, les tribunes parlent désormais plus que le terrain. Au lendemain de la banderole déployée par les Green Angels suite à la défaite à Reims (0-1), ce sont les Magic Fans qui ont remis une pièce dans la machine. Et le message est tout sauf nuancé : « ASSE 2026 : Vendue comme une équipe de cadors, coachée comme des amateurs, représentée par des clubeurs. » En une phrase, tout est dit. Direction, staff, joueurs : personne n’est épargné. À l’ASSE, la fracture entre les supporters et le club continue de s’élargir dangereusement.

Cette banderole agit comme un révélateur brutal du malaise ambiant. L’ASSE version Kilmer Sports Ventures, présentée l’été dernier comme un projet ambitieux et structuré, ne répond clairement plus aux attentes. Quatrième de Ligue 2, déjà reléguée à sept points de Troyes, la dynamique sportive actuelle nourrit une frustration profonde. Pour les Magic Fans, le discours ne colle plus aux actes, et le terrain ne valide rien.

Difficile de parler d’un simple coup de chaud isolé. Dimanche déjà, les Green Angels avaient dégainé une banderole tout aussi frontale : « Direction en télétravail, joueurs en boîte de nuit, entraîneur à la rue, sans changements, c’est le naufrage assuré à Sainté. » Deux groupes majeurs, deux messages publics, un même constat d’échec et surtout un sentiment d’urgence partagé. À l’ASSE, la patience des supporters historiques semble avoir atteint ses limites. 

ASSE

