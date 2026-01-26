À LA UNE DU 26 JAN 2026
[10:13]OM : sous tension, Longoria lâche une bombe sur l’avenir de De Zerbi ! 
[09:48]Revue de presse espagnole : Fermin fait craquer le FC Barcelone, Arbeola a révolutionné le Real Madrid 
[09:16]ASSE : le vestiaire lâche Horneland, Kilmer fait une annonce choc sur son avenir ! 
[09:00]LOSC : Létang fait une annonce retentissante sur l’avenir de Genesio
[08:48]OL Mercato : Endrick déjà de retour au Real Madrid, le coup de tonnerre ?
[08:12]FC Nantes : Kantari flingue ses joueurs et répond à la colère des supporters 
[07:45]OM, OL, OGC Nice : ils ont dans l’équipe type de la 19e journée de Ligue 1
[07:19]FC Barcelone Mercato : Dro débarque au PSG, Laporta ne retient plus ses coups !
[07:00]ASSE Mercato : Horneland en danger, une recrue arrive enfin à Saint-Étienne ! 
[06:00]ASSE Mercato : toujours pas de recrues, à quoi joue Kilmer Sports ?
ASSE : le vestiaire lâche Horneland, Kilmer fait une annonce choc sur son avenir ! 

Par Bastien Aubert - 26 Jan 2026, 09:16
💬 Commenter
Eirik Horneland (ASSE)
Déjà fragilisé par des résultats décevants lors de la phase aller, Erik Horneland voit sa situation se détériorer sérieusement à l’ASSE. 

La fracture est réelle. La défaite concédée samedi à Reims (0-1) pourrait bien faire figure de point de bascule à l’ASSE. Battus malgré une supériorité numérique pendant plus d’une demi-heure, les Verts ont laissé une impression très inquiétante.

Le vestiaire de l’ASSE prêt à craquer ?

S’il n’a rien annoncé à ses joueurs à l’issue de la rencontre, Eirik Horneland sait qu’il est désormais sur la sellette. En interne, le climat s’est nettement tendu. Les mauvais résultats, l’exigence d’un retour rapide en Ligue 1 et les tensions latentes au sein du groupe pèsent lourdement sur le quotidien du staff. Depuis plusieurs jours déjà, la direction réfléchit en coulisses. Un licenciement dans les prochains jours n’est pas exclu, même si une ultime chance pourrait encore être accordée lors du prochain rendez-vous face à Boulogne. Une chose est certaine, l’idée d’un changement d’entraîneur en cours de saison n’est désormais plus du tout taboue à l’ASSE.

« Une réunion de routine d’après-match »

Selon Peuple Vert, le malaise est profond dans le vestiaire. Les choix tactiques d’Erik Horneland comme le contenu des séances d’entraînement ne feraient plus l’unanimité auprès de l’ensemble du groupe. Un signal d’alarme sérieux, souvent annonciateur de décisions fortes dans ce type de contexte. Sous contrat jusqu’en 2027, le technicien norvégien a d’ailleurs été reçu par ses dirigeants hier. Une réunion qui interroge, alors que l’avenir du coach est plus que jamais flou. Du côté de Kilmer Sports Ventures, on tente toutefois de calmer le jeu. « Il s’agissait d’une réunion de routine d’après-match, assure-t-on dans L’Équipe. Il a la pression, comme n’importe quelle composante du club. » Une communication mesurée mais qui ne dissipe pas les doutes. À l’ASSE, l’horloge tourne pour Erik Horneland. Et une question commence à brûler toutes les lèvres dans le Forez : combien de temps encore tiendra-t-il sur le banc des Verts ?

