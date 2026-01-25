À LA UNE DU 25 JAN 2026
ASSE : Will Still, Haise, Nancy, Sacramento… qui pour remplacer Horneland ?

Par Laurent Hess - 25 Jan 2026, 20:00
Eirik Horneland est plus menacé que jamais après la nouvelle défaite de l’ASSE hier soir sur le terrain du Stade de Reims (0-1). Mais vers qui Kilmer Sports doit-il se tourner pour remplacer le Norvégien ? C’est notre débat…

Will Still a le bon profil

« la colère gronde à l’ASSE où les Ultras sont excédés, et Eirik Horneland se retrouve sur un siège éjectable. Le Norvégien n’a plus le soutien de son vestiaire et la patience de Kilmer Sports a atteint ses limites, mais la difficulté pour KSV, c’est de trouver un nouveau coach ? Parmi les coachs libres, Franck Haise a ses connexions et ses partisans dans le Forez, mais Will Still et Wilfried Nancy sont davantage « Kilmer compatibles ». Le Français était la priorité de KSV il y a un peu plus d’un an au moment de se séparer d’Olivier Dall’Oglio mais il avait refusé le poste.

La piste pourrait être relancée mais à mon sens, Will Still serait un bon choix. Le Belge est anglophone, comme Nancy, mais il a une meilleure connaissance de la Ligue 1 avec ses expériences à Reims et à Lens. C’est un coach qui a déjà fait ses preuves en France. Il avait eu de bons résultats à Reims et à Lens avant d’être torpillé chez les Sang et Or par un Mercato hivernal catastrophique il y a un an. Depuis, son expérience à Southampton a tourné court. Il est libre. Et me semble avoir le caractère pour réveiller un vestiaire stéphanois qui a vraiment besoin d’un électrochoc pour ne pas aller au devant d’un nouveau fiasco après la relégation de l’ASSE en L2 du printemps dernier. »

Laurent HESS

Wilfried Nancy

« Pour moi, Wilfried Nancy représente le meilleur choix pour remplacer Eirik Horneland à l’ASSE, notamment parce qu’il est francophone, possède une forte expérience internationale et a déjà été sur les radars stéphanois dans le passé. Il a été considéré par Kilmer Sports avant même que le club ne se sépare d’Olivier Dall’Oglio, ce qui montre que sa candidature avait été prise au sérieux par la direction.

De plus, malgré une récente et brève expérience compliquée au Celtic, Nancy reste un entraîneur qui a remporté des titres majeurs en MLS (MLS Cup et Leagues Cup) et a été récompensé Coach of the Year, ce qui atteste de ses qualités techniques et managériales. Son profil cadre bien avec les attentes d’un club comme Saint-Étienne avec un projet long terme, à commencer par la montée en ligne de mire, en combinant expérience, leadership et connaissance du jeu moderne. Même si le passage de Will Still au RC Lens a été mitigé, je l’imagine bien à l’ASSE également. Par contre, je ne vois pas du tout Franck Haise retomber en Ligue 2, quand bien même dans un club comme Saint-Étienne, qui n’hésitera pas à mettre les moyens. Mais sait-on jamais… ».

William TERTRIN

