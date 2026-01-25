À LA UNE DU 26 JAN 2026
[00:00]PSG : Lucas Hernandez et Victoria Tray dans la tourmente, le récit choc de leur employée colombienne
[23:00]FC Barcelone, OL Mercato : Memphis Depay vers le Golfe
[22:48]Ligue 1 : le RC Strasbourg plonge le LOSC dans la crise, Olivier Giroud pris en grippe !
[22:30]CAN 2025 : Le président de la Fédération sénégalaise profère de lourdes accusations contre le Maroc
[22:00]ASSE : Kilmer Sports galère à trouver le successeur d’Horneland, les Verts vont poursuivre leur chute
[21:30]Stade Rennais Mercato : l’offre de Chelsea refusée, deux autres cadors européens veulent Jacquet !
[21:00]FC Nantes : les supporters très énervés, les Canaris aussi !
[20:30]OL : Endrick régale mais Fonseca s’inquiète avant le PAOK et le LOSC
[20:00]ASSE : Will Still, Haise, Nancy, Sacramento… qui pour remplacer Horneland ?
[19:30]OL : Endrick fait exploser Metz avec un triplé, ses débuts en Ligue 1 affolent les compteurs !
ASSE : Kilmer Sports galère à trouver le successeur d’Horneland, les Verts vont poursuivre leur chute

Par Laurent Hess - 25 Jan 2026, 22:00
L’ASSE a bien lancé les grandes manoeuvres pour remplacer Eirik Horneland. Mais les recherches de Kilmer Sports restent vaines pour l’instant.

Comme annoncé ce matin dans nos colonnes, la 6e défaite de la saison, concédée hier par l’ASSE sur le terrain de Reims (0-1), a été très mal vécue en interne. La colère gronde chez les supporters et le propriétaire, le milliardaire canadien Larry Tanenbaum, perd patience. La situation incite Kilmer Sports à reconsidérer la position d’Eirik Horneland, l’entraîneur que KSV était allé chercher il y a un peu plus d’un an après avoir décidé de se séparer d’Olivier Dall’Oglio.

Sacramento proposé, Gazidis réfléchit

L’Equipe fait le point ce dimanche soir sur le dossier et confirme que Kilmer Sports cherche bien un nouvel entraîneur. Mais pour l’heure, Ivan Gazidis and co n’ont trouvé personne. En tout cas, KSV n’a pas arrêté son choix. Un accord aurait été trouvé avec un entraîneur de MLS dont le nom n’a pas filtré mais ce dernier se serait finalement désisté, ce qui expliquerait le maintien d’Horneland à son poste, par défaut. Le Portugais Joao Sacramento, ancien adjoint de Christophe Galtier et de José Mourinho, a été proposé mais aucune décision n’a encore été prise. Will Still et Wilfried Nancy, tout deux « Kilmer compatibles » puisqu’ils maitrisent l’anglais à la perfection, sont libres, tout comme Franck Haise, qui a ses connexions dans le Forez. Wait and see, donc, alors que les Green Angels ont mis un nouveau coup de pression à Kilmer Sports cette après-midi via une banderole à L’Etrat. « Direction en télétravail, joueurs en boîte de nuit, entraîneur à la rue, sans changements, c’est le naufrage assuré à Sainté », a-t-on pu lire. Seule certitude : l’ASSE, 4e de L2, poursuivra sa chute et sera 5e demain après le match entre Dunkerque et Le Mans, son plus mauvais classement. Son prochain match contre Boulogne-sur-Mer s’annonce chaud. Il le sera d’autant plus si Horneland est toujours sur le banc…

