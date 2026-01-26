Selon nos informations, deux nouveaux noms d’entraîneurs français ont été soufflés aux dirigeants de Kilmer Sports Ventures en vue du remplacement d’Erik Horneland sur le banc de l’ASSE.

Les pistes se multiplient dans le Forez. Alors qu’Erik Horneland est toujours en poste mais fragilisé, la réflexion avance en coulisses du côté de l’ASSE. Selon nos informations, deux nouveaux noms ont récemment été soufflés aux dirigeants de Kilmer Sports Ventures en vue d’un éventuel changement sur le banc des Verts.

Le Mignan est libre

Parmi eux, Stéphane Le Mignan. Libre depuis son départ du FC Metz cet hiver, l’ancien coach lorrain est réputé pour son travail de fond, sa rigueur tactique et sa capacité à structurer un projet sur la durée. Un profil discret, mais expérimenté, qui coche plusieurs cases dans la logique de stabilisation souhaitée par l’actionnaire stéphanois. Autre nom évoqué, beaucoup plus clinquant : Hervé Renard. Actuellement en poste à la tête de la sélection d’Arabie Saoudite jusqu’au 30 juin 2027, le technicien français pourrait « se rendre disponible » en cas de proposition satisfaisante. Pour l’instant, aucun contact formel n’a été établi, Horneland étant toujours l’entraîneur de l’ASSE, mais la simple évocation de Renard montre que Kilmer pourrait avoir plus de choix qu’il n’y paraît sur le marché.

Renard est un amoureux de l’ASSE

Ce n’est d’ailleurs pas une première du coté de l’ASSE. En 2017, alors sélectionneur du Maroc, Renard avait déjà été approché pour succéder à Christophe Galtier. Une piste jamais totalement refermée dans les mémoires, le technicien de 57 ans n’ayant jamais caché son attirance pour les Verts. Ces nouveaux noms viennent s’ajouter à une short-list déjà établie. Pour rappel, hier, Sacha Tavolieri a révélé que Joao Sacramento figurait également parmi les profils étudiés par Kilmer Sports Ventures dans l’optique d’un possible départ du coach norvégien. Pour l’heure, aucun mouvement n’est imminent : Horneland est toujours en poste et conserve officiellement la confiance du club. Mais en interne, l’ASSE avance ses pions.

