À LA UNE DU 26 JAN 2026
[12:11]PSG : pluie de bonnes nouvelles pour Luis Enrique avant Newcastle
[11:48]ASSE INFO BUT! : après Sacramento, deux nouveaux noms soufflés à l’oreille de Kilmer pour l’après Horneland
[11:30]Revue de presse : Clauss réveille Nice, coup dur pour Thauvin à Lens, nouveau gros coup pour Rennes au Mercato !
[11:12]OM : en plein Mercato, le club officialise une arrivée très caliente à Marseille ! 
[10:47]FC Nantes : Kantari a tranché pour son avenir, Kita bientôt prêt à frapper ?
[10:13]OM : sous tension, Longoria lâche une bombe sur l’avenir de De Zerbi ! 
[09:48]Revue de presse espagnole : Fermin fait craquer le FC Barcelone, Arbeola a révolutionné le Real Madrid 
[09:16]ASSE : le vestiaire lâche Horneland, Kilmer fait une annonce choc sur son avenir ! 
[09:00]LOSC : Létang fait une annonce retentissante sur l’avenir de Genesio
[08:48]OL Mercato : Endrick déjà de retour au Real Madrid, le coup de tonnerre ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE INFO BUT! : après Sacramento, deux nouveaux noms soufflés à l’oreille de Kilmer pour l’après Horneland

Par Bastien Aubert - 26 Jan 2026, 11:48
💬 Commenter
Hervé Renard
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Selon nos informations, deux nouveaux noms d’entraîneurs français ont été soufflés aux dirigeants de Kilmer Sports Ventures en vue du remplacement d’Erik Horneland sur le banc de l’ASSE.

Les pistes se multiplient dans le Forez. Alors qu’Erik Horneland est toujours en poste mais fragilisé, la réflexion avance en coulisses du côté de l’ASSE. Selon nos informations, deux nouveaux noms ont récemment été soufflés aux dirigeants de Kilmer Sports Ventures en vue d’un éventuel changement sur le banc des Verts.

Le Mignan est libre

Parmi eux, Stéphane Le Mignan. Libre depuis son départ du FC Metz cet hiver, l’ancien coach lorrain est réputé pour son travail de fond, sa rigueur tactique et sa capacité à structurer un projet sur la durée. Un profil discret, mais expérimenté, qui coche plusieurs cases dans la logique de stabilisation souhaitée par l’actionnaire stéphanois. Autre nom évoqué, beaucoup plus clinquant : Hervé Renard. Actuellement en poste à la tête de la sélection d’Arabie Saoudite jusqu’au 30 juin 2027, le technicien français pourrait « se rendre disponible » en cas de proposition satisfaisante. Pour l’instant, aucun contact formel n’a été établi, Horneland étant toujours l’entraîneur de l’ASSE, mais la simple évocation de Renard montre que Kilmer pourrait avoir plus de choix qu’il n’y paraît sur le marché.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Renard est un amoureux de l’ASSE

Ce n’est d’ailleurs pas une première du coté de l’ASSE. En 2017, alors sélectionneur du Maroc, Renard avait déjà été approché pour succéder à Christophe Galtier. Une piste jamais totalement refermée dans les mémoires, le technicien de 57 ans n’ayant jamais caché son attirance pour les Verts. Ces nouveaux noms viennent s’ajouter à une short-list déjà établie. Pour rappel, hier, Sacha Tavolieri a révélé que Joao Sacramento figurait également parmi les profils étudiés par Kilmer Sports Ventures dans l’optique d’un possible départ du coach norvégien. Pour l’heure, aucun mouvement n’est imminent : Horneland est toujours en poste et conserve officiellement la confiance du club. Mais en interne, l’ASSE avance ses pions. 

Bastien AUBERT

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot