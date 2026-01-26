ASSE Mercato : toujours pas de recrues, à quoi joue Kilmer Sports ?

L’ASSE n’a toujours pas enregistré le moindre renfort cet hiver. Est-ce compréhensible ? C’est notre débat…

« Kilmer Sports n’est plus à une aberration près »

« Il y a vraiment beaucoup de choses qui me dépassent à l’ASSE, que ce soit sur le terrain ou en dehors avec cette gestion catastrophique de Kilmer Sports, l’absence d’Ivan Gazidis au quotidien, le duo Fahmy-Rosenfeld qui laisse une bonne partie du temps la gestion opérationnelle du club au trio Soucasse-Perrin-Rustem alors que ceux-ci n’ont plus de pouvoirs. Et il y a bien-sûr le recrutement. La première campagne de KSV avait été catastrophique la saison dernière. Cet été, à part Jaber et Duffus, Kilmer n’a guère été inspiré non plus (Ekwah, Ferreira, Annan). Et cet hiver, personne pour renforcer l’équipe alors que sa trajectoire est inquiétante, sans parler du contenu des matchs.

Le proprio, Larry Tanenbaum, l’a pourtant dit : il est disposé à injecter ce qu’il faut. Est-ce donc à croire que Gazidis and co considèrent qu’il n’y a pas vraiment de besoins, et que l’ASSE pourra remonter en L1 en l’état ? Les manques sont pourtant identifiés depuis longtemps. Les couloirs défensifs sont défaillants, et surtout il manque un milieu défensif. Même Horneland l’a compris et le dit. KSV a fait appel à un nouveau responsable pour sa cellule de recrutement, le Belge Alexandre Lousberg, et cette cellule a accueilli plusieurs nouveaux recruteurs cet été. Mais pour quoi faire ? Une certitude : un bon 6, à minima, permettrait de solidifier un édifice qui en a grand besoin. Cela saute aux yeux. Avec la blessure de Jaber à Reims, je comprendrais encore moins si personne n’arrivait à ce poste, dans un secteur où Tardieu montre ses limites et où Moueffek est toujours aussi incapable d’enchaîner à cause de ses soucis physiques. »

Laurent HESS

« Kilmer est indéfendable »

« Franchement, Kilmer est indéfendable. On peut accepter un mercato discret quand l’effectif est équilibré et performant, mais ce n’est clairement pas le cas de l’ASSE. Même s’il y a des joueurs très cotés comme Stassin et Davitashvili, les manques sont identifiés depuis des mois, les résultats et le contenu des matchs confirment ces faiblesses, et pourtant rien ne bouge. Pire encore, le discours sur les moyens financiers disponibles contraste brutalement avec l’inaction sur le marché. Cette incohérence donne l’impression d’un projet sans cap clair, où les décisions sportives sont diluées entre plusieurs niveaux de responsabilité, au détriment de l’urgence sportive.

À ce stade, ce n’est plus seulement une question de timing ou d’opportunités de marché, mais bien de pilotage du club. L’absence de leadership visible, le flou autour de la gouvernance et l’inefficacité de la cellule de recrutement interrogent profondément. On n’imaginait pas du tout cela lorsque Kilmer a repris le club. Les mercatos sous Caïazzo et Romeyer étaient limite plus intelligents, c’est dire… Si l’objectif est réellement la montée, alors ne pas renforcer un secteur aussi crucial que le poste de numéro 6 relève d’une erreur stratégique majeure, surtout à quelques jours de la fin du mercato. Kilmer avait promis un projet ambitieux et structuré ; pour l’instant, les actes ne suivent pas les paroles. Et dans un championnat aussi exigeant que la Ligue 2, cette passivité risque de coûter très cher ».

William TERTRIN