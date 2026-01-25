ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Kilmer Sports, Horneland, les joueurs… tous indignes »

L’ASSE a encore chuté et déçu à Reims (0-1) où elle a pourtant évolué à 11 contre 10 pendant 30 minutes. Et comme au Mans, les supporters présents en Champagne ont chahuté les joueurs au coup de sifflet final. Le prochain rendez-vous dans le Chaudron contre Boulogne-sur-Mer promet d’être chaud…

Troyes battu à Guingamp et le Red Star accroché par Boulogne-sur-Mer, l’ASSE avait l’occasion de revenir à 4 points du leader et de s’emparer de la deuxième place de la Ligue 2 en cas de victoire à Reims. Mais c’était bien trop lui demander… D’entrée de jeu, quand Larsonneur, abandonné par sa défense, a frôlé l’expulsion en empêchant un Rémois de filer au but, on a compris que ce ne serait pas la soirée des Verts. Un sentiment renforcé par la blessure précoce de Jaber, puis par celle de Lamba. Et c’est alors qu’elle évoluait à 11 contre 10 suite à l’expulsion de Tia que l’ASSE a encaissé l’unique but de la rencontre, signé Ibrahim à la conclusion d’un contre sur lequel Old s’est pris un petit pont et d’un centre mal dégagé par Ferreira, en plein sur Eymard ! Il restait alors une quinzaine de minutes aux Verts pour égaliser, mais c’était là encore un peu trop leur demander puisqu’ils furent incapables de se révolter, d’inquiéter Jaouen, la possession du ballon dans le dernier quart d’heure étant plutôt pour les 10 Rémois que pour les 11 Stéphanois. Il est beau, « le PSG de la Ligue 2 » !

Larsonneur et Horneland ont au moins le mérite d’être lucides

« Cette équipe ne progresse pas. Nous avons bien démarré le championnat mais depuis plusieurs mois nous n’y sommes plus. Il y a beaucoup de problèmes », a commenté Horneland après cette 6e défaite de la saison. « Nous avons été indignes. On peut comprendre la colère des supporters », a quant à lui glissé Larsonneur. Difficile de contredire le coach des Verts et son capitaine tant l’ASSE a encore fait peine à voir et fait honte à ses supporters en Champagne. Comme on avait pu le voir au Mans mais aussi lors de la réception de Clermont, la colère gronde. La victoire face aux Auvergnats, bien que laborieuse, avait permis à Horneland, à Kilmer Sports et aux joueurs d’avoir un peu de répit. Mais ce revers à Reims est venu mettre de nouveau en lumière les manquements de l’ASSE à tous les niveaux. La cote d’Horneland est au plus bas auprès du peuple vert et on peut se demander si Gazidis and co ne finiront pas par prendre une décision radicale. Le coach est forcément un sujet, et un premier fusible tout trouvé. Mais de là à faire du Norvégien l’unique responsable de ce qui s’apparente de plus en plus à un fiasco… Quand on voit le budget du club, l’argent dépensé, la saison des recrues… Quand on voit que les joueurs tombent comme des mouches alors que Kilmer Sports a recruté plusieurs nouveaux préparateurs physiques, kinés ou directeur de la performance… Quand on pense que KSV a recruté plusieurs recruteurs et que le Mercato est vierge de toute recrue cet hiver alors que les besoins sont identifiés depuis longtemps… Sans parler des résultats des féminines ou de la réserve, aux abois, en fait, on se demande ce qui fonctionne à peu près normalement dans ce club. On se dit que depuis le Canada, son propriétaire, Larry Tanenbaum, qui a déjà investi près de 100 M€ pour au final ce résultat, doit vraiment avoir bon dos ! Reste à savoir jusqu’à quand.