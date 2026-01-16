ASSE INFO BUT! Mercato : les Verts avancent leurs pions pour Enzo Bardeli (Dunkerque) !

L’ASSE n’a pas renoncé à s’attacher les services d’Enzo Bardeli cet hiver. Mais le deal s’annonce compliqué.

Eirik Horneland l’a confirmé hier en conférence de presse : le Mercato sera calme cet hiver à l’ASSE. Le technicien norvégien n’a pas formulé de demande à ses dirigeants mais il estime qu’un milieu défensif lui offrirait plus de flexibilité. C’est effectivement au milieu que Kilmer Sports concentre ses efforts, et selon nos informations, la piste Enzo Bardeli est toujours d’actualité.

Dunkerque ne veut pas lâcher Bardeli

Buteur lors de la défaite de l’ASSE à Dunkerque (0-1) il y a un peu plus d’un mois, Bardeli a convaincu l’état major du club forézien. Et lors du transfert de Maedine Makhloufi à Dunkerque, son nom a été évoqué. Les dirigeants stéphanois ont en effet tenté de profiter de l’intérêt de l’USLD pour faire baisser le prix de Bardeli, mais ils ont essuyé une fin de non recevoir. Même si Bardeli est en fin de contrat en juin, Dunkerque, 6e de Ligue 2 à 1 point de l’ASSE, n’entend pas se séparer de son maitre à jouer cet hiver. Et encore moins de renforcer un concurrent direct. Le message est clair : à moins de mettre une belle somme d’argent sur la table, Bardeli restera. Reste donc à savoir si l’ASSE ira plus loin, et si elle proposera un transfert intéressant à l’USLD. Ce qui n’a pas encore été le cas jusque là.