Le nouvel entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier, a expliqué en conférence de presse avoir appelé ses homologues pour savoir où en étaient physiquement les recrues stéphanoises.

Hier mardi, les quatre recrues stéphanoises de l’hiver, Julien Le Cardinal, Abdoulaye Kanté, Aboubaka Soumahoro et Marten-Chris Paalberg, ont pris part à leur première séance d’entraînement. Celle-ci s’est bien passée, même si le niveau et surtout l’intensité ont dérangé certains supporters… Interrogé sur son ressenti à la fin de la journée, le nouvel entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier, s’est félicité de l’apport de sang neuf au sein de l’effectif. Il a également expliqué avoir passé des coups de fil à ses confrères pour savoir où en étaient physiquement les recrues et émis un léger bémol.

« Ce sont souvent des joueurs qui ne jouent pas énormément… »

« Je les ai trouvés plutôt bien pour cette première séance. Ce sont parfois des joueurs qui n’ont pas trop joué mais qui se sont toujours très bien entrainés parce que j’ai eu les coachs au téléphone. Ils sont en forme, ils sont ‘fit’ et petit à petit ils prendront le rythme des matchs. C’est vrai qu’au mercato hivernal, ce sont souvent des joueurs qui ne jouent pas énormément qui arrivent mais ce n’est pas un problème, ils viennent enrichir le groupe. J’ai accueilli les nouvelles recrues avec plaisir parce qu’à chaque fois qu’on a du renfort, c’est utile. On a trois mois et demi à disputer encore. On voit surtout des joueurs qui sont très heureux de porter le maillot des Verts. Ça va amener un peu de fraîcheur au groupe, aussi d’autres options. C’est une bonne nouvelle. »

Comme toujours, le juge de paix sera la performance des joueurs en question. Pour peu qu’ils brillent sur le terrain, à commencer samedi avec la réception de Montpellier, les recrues seront vites adoptées par les supporters de l’ASSE.