ASSE : première séance pour Montanier, et déjà certaines critiques !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

La première séance ouverte de Philippe Montanier en tant que nouvel entraîneur de l’ASSE a fait du bruit… mais pas forcément pour les bonnes raisons du côté des supporters présents et des réactions sur les réseaux sociaux.

Officiellement nommé le 1ᵉʳ février après le départ d’Eirik Horneland, Montanier s’est présenté aux joueurs et aux médias avec un message très clair sur l’exigence et l’attitude à adopter, appelant à plus de sérieux et d’engagement.

Sur le terrain, ce lundi, les supporters ont assisté à ce qui devait être une première impression forte : une séance ouverte, différente dans l’esprit (plus intense et agressive) que ce que beaucoup avaient vu depuis des semaines dans les performances de l’équipe.

💭 Les supporters déjà à l’affût

Pourtant, sur les fils de discussion et sous les vidéos publiées par des comptes comme EVECT, les commentaires montrent une certaine ambivalence, voire de l’ironie et de la frustration parmi les fans :

Sur X, plusieurs supporters ont accueilli la notion d’« intensité » avec distance ou scepticisme :

« Le niveau technique absolument abyssal »,

« Stop ball »,

« si on regarde bien, c’est effectivement pas si intense que ça (et toujours aussi imprécis, mais 1ère séance seulement) ».

💭 L’intensité ne suffit pas ?

Un message récurrent chez certains est la crainte que l’intensité reste un mot vide s’il n’est pas accompagné d’une progression tactique visible. Certains évoquent même la lassitude envers des discours génériques sur « focus, intensité, finishing » qu’ils entendent souvent chez les clubs sans voir de traduction concrète lors des matchs.

D’autres, plus pragmatiques, estiment que c’était simplement une séance d’entraînement normale, et que l’excitation ou la critique des supporters est amplifiée par le changement de coach et l’attention médiatique.

📈 Et maintenant : vers Montpellier

Cette première impression intervient juste avant une échéance importante : la réception de Montpellier en Ligue 2, qui marquera officiellement les débuts de Montanier en compétition avec Saint-Étienne. Les sceptiques espèrent que les signaux observés à l’entraînement se traduiront vite en une vraie progression collective, pas seulement une intensité affichée.