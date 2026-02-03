À LA UNE DU 3 FéV 2026
ASSE : Montanier en mission commando, il va s’inspirer de Michaël Jordan !

Par Laurent Hess - 3 Fév 2026, 12:00
Philippe Montanier a été présenté ce lundi à l’ASSE, sous le soleil de L’Etrat. Il retrouve un banc pour son plus grand bonheur et compte mettre en pratique un précepte cher à Michaël Jordan, qu’il a cité devant les médias.

Philippe Montanier était souriant lundi lors de sa présentation officielle, à L’Etrat. Le successeur d’Eirik Horneland reprend du service après son départ de Toulouse en 2023, à 61 ans, et il a fait part de son enthousiasme. « J’ai vite accepté parce que j’aime ce club, parce que je crois à son projet et à la remontée en Ligue 1. Il y a de l’ambition, des moyens et un bon effectif. C’est la première fois que je reprends une équipe en cours de saison mais c’est un joli défi. On va définir un cadre, avec les valeurs à transmettre au groupe : la rigueur, la discipline, l’humilité. Il n’y a pas de raisons que les joueurs ne suivent pas. Ils ont suivi partout où j’ai entraîné. »»

Montanier va d’abord se concentrer sur la défense de l’ASSE

Montanier a indiqué ses premiers axes de travail. « Il y a un bel effectif notamment en attaque. On verra quel sera le système de jeu le mieux adapté mais ma priorité, c’est de trouver un meilleur équilibre pour prendre moins de buts et de redonner confiance à ce groupe. Michaël Jordan disait que c’est l’attaque qui fait lever les foules et la défense qui permet de gagner des titres. Le talent est important mais ce n’est que 10%. Les 90 autres, c’est le travail et la sueur. »

Montanier a signé un contrat jusqu’en juin mais cela ne lui pose aucun problème. « C’est une mission commando mais je vais travailler comme si j’allais rester 10 ans. Il y a une option pour une saison supplémentaire, elle est liée à la montée. Je suis là pour ça ! Je vais m’entretenir individuellement avec tout le monde. Il faut aller vite. Mon plan est déjà fixé. On ne peut pas changer le passé mais j’arrive avec plein d’enthousiasme et d’optimisme. J’espère aider les joueurs à retrouver la confiance et une bonne dynamique.»

