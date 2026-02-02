ASSE : Montanier a déjà ramené le soleil chez les Verts, son épouse soulagée !

Philippe Montanier a été présenté ce midi à l’ASSE, sous le soleil de L’Etrat. Il retrouve un banc pour son plus grand bonheur… et celui de sa femme, a-t-il confié.

« J’ai été bon, non ? » Philippe Montanier était souriant et complice avec les médias ce midi lors de sa présentation officielle, sous le soleil de L’Etrat. Et effectivement, pour son premier rendez-vous en tant que nouvel entraîneur de l’ASSE, le successeur d’Eirik Horneland a été bon, et même très bon. A 61 ans, Montanier a posé d’entrée les bases du discours qu’il tiendra à ses joueurs, et qu’il leur a brièvement tenu lors de sa première rencontre avec eux. « L’ASSE, je ne pouvais pas refuser, a-t-il expliqué. C’est mon club de cœur, j’y étais venu avec Robert Nouzaret et c’est celui avec lequel j’ai grandi. J’étais fan de Curkovic, et de toute l’équipe de 76. J’ai vite accepté parce que j’aime ce club, parce que je crois à son projet et à la remontée en Ligue 1. Il y a de l’ambition, des moyens et un bon effectif. »

Montanier était à La Réunion lorsque l’ASSE l’a appelé

Montanier a indiqué ses premiers axes de travail. « Il y a un bel effectif notamment en attaque. On verra quel sera le système de jeu le mieux adapté mais ma priorité, c’est de trouver un meilleur équilibre pour prendre moins de buts et de redonner confiance à ce groupe. Cela passe par le travail, il n’y a pas de secret, et par des messages positifs. » Montanier a signé un contrat jusqu’en juin mais cela ne lui pose aucun problème. « Je vais travailler comme si j’allais rester 10 ans. Il y a une option pour une saison supplémentaire, elle est liée à la montée. C’est le but. C’est l’objectif et je ne serais pas là si je ne pensais pas qu’il était atteignable. » Et à l’ancien gardien de but de glisser, en quittant L’Etrat… « Vous avez vu, j’ai ramené le soleil avec moi. Nous étions à La Réunion avec ma femme et nous allions prendre l’avion pour l’Australie. Finalement, on est rentrés, mais je crois que ma femme est soulagée. Ça faisait deux ans que je n’avais plus entraîné, ça me manquait. Je bouillonnais. Elle est contente elle aussi. » Montanier n’avait plus entraîné depuis 2023 et son départ de Toulouse, avec qui il avait remporté la Coupe de France. « Je ne suis pas revanchard, a-t-il glissé. Mes deux dernières années, à Toulouse, s’étaient bien passées, au niveau des résultats et du jeu. C’est la première fois que je reprends une équipe en cours de saison mais c’est un joli défi. On va définir un cadre, avec les valeurs à transmettre au groupe : la rigueur, la discipline, l’humilité. Il n’y a pas de raisons que les joueurs ne suivent pas. Ils ont suivi partout où j’ai entraîné. »