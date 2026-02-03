ASSE : une fin de Mercato très agitée pour les anciens Verts !

Plusieurs anciens joueurs de l’ASSE ont changé de club lors des dernières heures du Mercato. Tout d’horizon…

La fin de Mercato a été agitée à l’ASSE. Hier, dernier jour du Mercato, le club forézien a validé le départ en prêt de Pierre Ekwah et trois arrivées : après le prêt avec option d’achat d’Aboubaka Soumahoro (Hambourg), l’AS Saint-Etienne s’est attaché les services d’un autre défenseur central en la personne de Julien Le Cardinal qui quitte le Stade Brestois pour rejoindre le Forez. Et Marten-Chris Paalberg, un jeune attaquant estonien de 17 ans qui évoluait dans son pays, au Pärnu Vaprus, a lui aussi débarqué chez les Verts où il va dans un premier temps joué en réserve.

Nordin et Saint-Maximin de retour en Ligue 1, Sow croisera l’ASSE

Du côté des anciens de l’ASSE, Annoncée en milieu de journée, l’arrivée d’Arnaud Nordin au Stade Rennais a été officialisée en soirée. L’ailier droit a été prêté par Mayence, qu’il avait rejoint l’été dernier après trois saisons à Montpellier. Son expérience allemande a été un échec. « Je ressens beaucoup de fierté de rejoindre le Stade Rennais. J’ai hâte de commencer, de jouer au Roazhon Park avec, je l’espère, de nombreuses victoires pour les supporters. J’ai beaucoup échangé avec Loïc Désiré, ça a tout de suite matché, j’ai été motivé par le projet proposé », a commenté Nordin.

Allan Saint-Maximin, lui, a rejoint le RC Lens. Nouveau coup de force de Jean-Louis Leca, et nouvelle masterclass du service communication du RC Lens ! Le club artésien a attendu que le mercato hivernal soit terminé pour officialiser l’arrivée de l’ailier de 29 ans, libre après la résiliation de son contrat avec l’América de Mexico. ASM s’est engagé jusqu’à la fin de la saison et pour présenter celui qui est connu pour sa vitesse, le RC Lens a ressorti un vieil épisode de Bip Bip et le Coyotte !

Sow à Clermont, Neyou en Arabie saoudite

A noter encore que le Clermont Foot 63 accueille Saïdou Sow, le défenseur central du RC Strasbourg, prêté sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison. L’international guinéen, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou en avril 2025, vient juste de reprendre la compétition. Il refera donc ses gammes en Ligue 2. Enfin, Yvan Neyou, en manque de temps de jeu à Getafe, a quant à lui quitté la Liga espagnole pour s’engager à Al Okhdood (Arabie Saoudite).

𝘉𝘐𝘗 𝘉𝘐𝘗 💨 pic.twitter.com/QxSqreet7o — Racing Club de Lens (@RCLens) February 2, 2026