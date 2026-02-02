À LA UNE DU 2 FéV 2026
[17:24]FC Nantes Mercato : coup de froid sur la poste Maamma (Watford)
[17:12]PSG Mercato : une signature improbable bouclée
[16:46]Stade Rennais Mercato : un ancien de l’ASSE arrive !
[16:30]OM Mercato : El Karouani, l’incroyable fake news
[16:07]PSG Mercato : c’est signé pour Kamara, un vrai cadeau à l’OL !
[15:53]FC Nantes Mercato : le LOSC a recruté une piste offensive des Canaris !
[15:41]OM : Murillo, le mercato, les supporters, Rennes… les annonces fortes de De Zerbi !
[15:30]FC Nantes : Kita et le Stade Rennais font front commun pour boucler le mercato !
[15:00]ASSE Mercato : un club anglais frappe à la porte pour Ekwah !
[14:30]OM : mauvaise nouvelle avant le Stade Rennais
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais Mercato : un ancien de l’ASSE arrive !

Par Raphaël Nouet - 2 Fév 2026, 16:46
💬 Commenter
Arnaud Nordin se faisant tacler lors d'un match entre Mayence et le RB Leipzig.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Le Stade Rennais va renforcer son secteur offensif avec Arnaud Nordin, formé à l’ASSE et passé par Montpellier, qui devrait être prêté par Mayence.

Après la vente de Kader Meïté en Arabie saoudite, le Stade Rennais s’active pour remplumer son secteur offensif. Selon Le Parisien, il est en négociations avec Mayence pour obtenir le prêt d’Arnaud Nordin jusqu’à la fin de la saison. L’ailier de 27 ans, formé à l’AS Saint-Etienne et ensuite passé par Montpellier, où il a joué de 2022 à 2025, est en manque de temps de jeu depuis qu’il a rejoint l’Allemagne. Lors de la première partie de saison, il n’a pris part qu’à un tiers des matches. Il souhaitait partir pour se relancer et devrait donc débarquer à Rennes.

Un vrai concurrent à Frankowski à droite

Son profil colle parfaitement avec le schéma de jeu d’Habib Beye puisqu’ailier de formation, il s’adapte très bien au rôle de piston. Il devrait concurrencer Przemyslaw Frankowski dans le couloir droit, même s’il peut également évoluer en pointe. Le Parisien précise cependant que, pour l’heure, les négociations butent sur une éventuelle option d’achat, sans qu’on sache quelle est la nature du problème. Mais le quotidien régional se montre quand même optimiste sur l’issue des discussions.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

S’il venait à signer ce soir à Rennes, Arnaud Nordin ne pourrait pas être homologué pour le 8e de finale de Coupe de France à Marseille demain.

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot