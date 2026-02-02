Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Le Stade Rennais va renforcer son secteur offensif avec Arnaud Nordin, formé à l’ASSE et passé par Montpellier, qui devrait être prêté par Mayence.

Après la vente de Kader Meïté en Arabie saoudite, le Stade Rennais s’active pour remplumer son secteur offensif. Selon Le Parisien, il est en négociations avec Mayence pour obtenir le prêt d’Arnaud Nordin jusqu’à la fin de la saison. L’ailier de 27 ans, formé à l’AS Saint-Etienne et ensuite passé par Montpellier, où il a joué de 2022 à 2025, est en manque de temps de jeu depuis qu’il a rejoint l’Allemagne. Lors de la première partie de saison, il n’a pris part qu’à un tiers des matches. Il souhaitait partir pour se relancer et devrait donc débarquer à Rennes.

Un vrai concurrent à Frankowski à droite

Son profil colle parfaitement avec le schéma de jeu d’Habib Beye puisqu’ailier de formation, il s’adapte très bien au rôle de piston. Il devrait concurrencer Przemyslaw Frankowski dans le couloir droit, même s’il peut également évoluer en pointe. Le Parisien précise cependant que, pour l’heure, les négociations butent sur une éventuelle option d’achat, sans qu’on sache quelle est la nature du problème. Mais le quotidien régional se montre quand même optimiste sur l’issue des discussions.

S’il venait à signer ce soir à Rennes, Arnaud Nordin ne pourrait pas être homologué pour le 8e de finale de Coupe de France à Marseille demain.