Stade Rennais Mercato : après Zabiri, une piste prometteuse en attaque tombe à l’eau

Par Bastien Aubert - 2 Fév 2026, 13:10
Prosper Peter (Angers)
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Alors que Zabiri doit s’engager en faveur du Stade Rennais, Habib Beye attend un autre renfort offensif qui ne devrait pas être Prosper Peter (Angers).

Alors que Yassir Zabiri est sur le point de s’engager avec le Stade Rennais, les dirigeants bretons ne comptent pas s’arrêter là et travaillent déjà sur l’arrivée d’un deuxième renfort offensif pour satisfaire les attentes d’Habib Beye… Arrivé en provenance de Famalicao, l’attaquant marocain doit parapher un contrat de longue durée avec le Stade Rennais, moyennant un transfert estimé à environ 10 M€ hors bonus. Un investissement assumé par le club, qui cherchait un profil jeune, prometteur et immédiatement exploitable après le départ de Kader Meïté vers l’Arabie saoudite (Al-Hilal).

Les équipes d’Arnaud Pouille et de Loïc Désiré voulaient absolument renforcer la rotation offensive derrière le duo Estéban Lepaul – Breel Embolo. Attaquant de surface, efficace et très adroit devant le but, Zabiri a rapidement fait l’unanimité en interne, malgré une concurrence sérieuse de Wolfsburg et du Betis Séville.

Le Stade Rennais ne vise pas Peter (Angers)

Mais le Stade Rennais ne compte pas s’arrêter là. Selon les informations de Guillaume Lainé, journaliste à Ouest-France, le sixième de Ligue 1 pourrait encore frapper fort d’ici ce soir 20h. Prosper Peter (18 ans), attaquant d’Angers SCO, ne serait toutefois pas la seconde option offensive ciblée par le club breton.

Habib Beye attend clairement un renfort supplémentaire pour muscler son secteur offensif et donner plus de solutions à son animation. Le mercato rennais est loin d’être terminé, et le Stade Rennais semble bien décidé à accélérer pour rester compétitif sur tous les tableaux.

Stade Rennais

