Stade Rennais – Mercato : un buteur arrive pour relancer le SRFC !

En difficulté depuis le début de l’année, le Stade Rennais est tout proche de s’attacher les services de Yassir Zabiri (Famalicao).

Le Stade Rennais a confirmé ses difficultés de ce début d’année 2026 hier soir sur la pelouse de l’AS Monaco (0-4) mais la journée de samedi a tout de même été marquée par deux bonnes nouvelles pour le SRFC, avec deux départs. Le club breton a d’abord officialisé le prêt avec option d’achat d’Albert Grønbæk à Hambourg puis le transfert de Leo Ostigard au Genoa, où il était prêté depuis l’été dernier. Warmed Omari va connaître le même destin avec Hambourg, ce qui va rapporter environ 2,5 millions d’euros à Rennes, selon Ouest-France, et Seko Fofana est en route pour Porto.

Zabiri va débarquer au Stade Rennais

Mais ce n’est pas tout puisque Foot Mercato indique que le club breton a trouvé un accord verbal avec Famalicão pour le transfert de Yassir Zabiri, cible prioritaire pour renforcer l’attaque après la vente de Kader Meïté à Al-Hilal. « Séduits par le profil du jeune buteur marocain de 20 ans, révélé lors de la Coupe du Monde U20, les dirigeants rennais ont concrétisé ces dernières heures des discussions entamées depuis plusieurs semaines. Zabiri devrait parapher un contrat de 4 ans et demi malgré l’intérêt de clubs du Golfe. A 20 ans, il a inscrit 4 buts cette saison avec son club portugais et compte 19 buts en 30 sélections avec les U20 portugais. De quoi relancer une attaque où le duo Lepaul-Embolo est en souffrance ces derniers temps.