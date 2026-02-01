À LA UNE DU 1 FéV 2026
Stade Rennais Mercato : le SRFC casse sa tirelire pour le remplaçant de Meïté et bloque un indésirable

Par William Tertrin - 1 Fév 2026, 17:17
Habib Beye (Stade Rennais)
Le Stade Rennais accélère son mercato hivernal avec deux dossiers majeurs. D’un côté, le club breton finalise l’arrivée du jeune attaquant marocain Yassir Zabiri, tandis que de l’autre, il refuse une offre pour Glen Kamara.

Yassir Zabiri : un transfert à 10 M€ hors bonus

Après plusieurs semaines de négociations, Rennes a remporté la course pour s’attacher les services de Yassir Zabiri (20 ans), révélation de la dernière Coupe du Monde U20 avec 5 buts au compteur. Le joueur, actuellement à Famalicão (D1 portugaise), doit arriver ce dimanche soir ou lundi matin pour signer un contrat de longue durée avec le club breton.

Selon L’Équipe, le montant du transfert chiffre à environ 10 M€ hors bonus, une somme jugée raisonnable pour un jeune attaquant déjà suivi par des clubs comme Al-Ittihad, Wolfsburg ou le Betis Séville. Zabiri, gaucher et efficace dans la surface, a inscrit 4 buts en 12 matches de championnat cette saison et devrait renforcer la rotation du duo Lepaul-Embolo, et compenser le départ de Kader Meïté à Al-Hilal.

Glen Kamara : Rennes dit non

Pendant que les discussions avancent pour Zabiri, Rennes a refusé une offre pour Glen Kamara, milieu de terrain finlandais de 30 ans en manque de temps de jeu.

Les intéressés — notamment Nice, Ipswich, Leicester et plus récemment Norwich — ont proposé différentes formules (prêt, prêt avec option d’achat), mais le club breton n’a accepté aucune proposition, misant sur un départ définitif plutôt qu’un prêt, selon Foot Mercato.

Ce refus de Rennes s’explique en partie par la faible valorisation du joueur sur le marché actuel : aucune somme significative n’a été rendue publique, et les offres reçues ne seraient pas jugées suffisamment attractives pour un transfert classique. Kamara est sous contrat jusqu’en juin 2028, ce qui donne au club une marge de négociation, mais aussi un risque d’immobiliser une rémunération importante sans retour sportif.

