Stade Rennais Mercato : un cador anglais en pole pour Jacquet… ce n’est pas Chelsea !

Alors que le mercato hivernal bat son plein, Jérémy Jacquet, jeune défenseur central prometteur du Stade Rennais, est au centre d’une lutte acharnée entre plusieurs clubs européens. Selon les informations de Foot Mercato, c’est désormais Liverpool (6e de Premier League) qui serait en pole position pour s’offrir le talent français.

À seulement 20 ans, Jacquet a vu sa cote exploser ces derniers mois grâce à ses solides performances en Ligue 1 avec Rennes, où il s’est rapidement imposé comme un titulaire indispensable.

La situation à Rennes

Le club breton n’était pas vendeur en janvier, refusant de laisser partir son jeune pilier en plein milieu de saison. Toutefois, face à l’intérêt croissant des clubs anglais, le SRFC pourrait revoir sa position si une offre astronomique venait à arriver. Rennes viserait un transfert record pour son histoire, supérieur au précédent record de 60 millions d’euros reçu pour Jérémy Doku en 2023.

Une lutte entre géants européens

Initialement très courtisé par Chelsea, qui aurait déjà formulé une première offre d’au moins 50 M€ et trouvé un accord personnel avec le joueur, Jacquet voit désormais Liverpool s’imposer dans la course.

Selon les dernières indiscrétions, les Reds ne se contentent plus d’un simple suivi : ils pourraient formuler une offre importante très prochainement, dans l’optique de devancer Chelsea et les autres prétendants.

Des sources d’autres médias corroborent également l’intérêt des Reds, qui auraient entamé des discussions avec le club rennais en vue d’un transfert à l’été 2026, tout en gardant Chelsea comme rival sur ce dossier. Rennes demanderait un montant d’environ 55 M£ (≈63 M€) pour son défenseur.

Pourquoi Liverpool ?

Le club anglais cherche à renforcer sa défense à long terme, profitant de la jeunesse et du potentiel de Jacquet. L’intérêt de Liverpool s’explique notamment par la nécessité de combler des lacunes défensives, exacerbées par des blessures et des absences dans le secteur défensif.

Bien que le joueur lui-même aurait une préférence pour Chelsea, Liverpool reste très actif dans ce dossier, espérant le convaincre de rejoindre Anfield plutôt que Stamford Bridge à l’avenir.

Un transfert qui pourrait tout changer

Si Liverpool parvient à boucler ce transfert, ce serait non seulement une renforcement majeur pour leur ligne arrière, mais aussi une belle victoire dans la compétition entre clubs anglais pour les futurs talents. Reste à savoir si Rennes acceptera de lâcher son défenseur dès cet été et lequel des deux clubs remportera finalement la course pour Jacquet.