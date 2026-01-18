Stade Rennais Mercato : les détails du contrat de Jacquet à Chelsea ont fuité, c’est colossal !

Alors que le Stade Rennais négocie toujours le transfert de Jérémy Jacquet vers Chelsea, le jeune défenseur central français de 20 ans ne cesse d’être au centre de toutes les attentions sur le marché des transferts. Si le dossier n’est pas encore totalement conclu entre les deux clubs, des informations concordantes indiquent que Jacquet aurait trouvé un accord de principe avec Chelsea sur les termes de son futur contrat.

🔎 Un contrat colossale prêt à être signé à Stamford Bridge

D’après les éléments qui circulent sur le marché, le défenseur formé à Rennes aurait accepté une proposition de contrat majeure de la part des Blues, avec des termes particulièrement attractifs pour un joueur de son âge, comme le rapporte le compte Topskills Sports UK :

📅 Un engagement à long terme : jusqu’en 2033

💷 Un salaire très élevé estimé à environ £100 000 par semaine , hors bonus

, hors bonus 💰 Soit une rémunération nette annuelle pouvant avoisiner ~£4,8 millions + environ £200 000 de bonus

⚽ Garantie d’une place dans l’effectif professionnel dès son arrivée à Chelsea

👉 Un package salarial qui ferait de lui l’un des jeunes défenseurs les mieux payés du football anglais, soulignant la confiance du club londonien dans son potentiel et ses performances. (Ce type de rémunération est cohérent avec ce qui est généralement offert aux jeunes talents prometteurs prêts à s’installer en Premier League.)

🟦 Chelsea avance mais Rennes freine encore

Du côté des négociations entre clubs, le Stade Rennais réclame un montant record pour lâcher sa pépite cet hiver. Rennes voudrait au minimum 65 millions d’euros, ce qui ferait de Jacquet la plus grosse vente de l’histoire du club, dépassant le transfert de Jérémy Doku en 2023.

Les discussions sont donc bloquées pour l’instant sur l’indemnité de transfert, Chelsea étant prêt à proposer un montant important mais encore inférieur à la demande rennaise.

⚠️ Fin du mercato crucial : dans les prochaines heures

Avec la fenêtre de transfert qui se resserre, les 24 prochaines heures pourraient être décisives. Rennes doit rapidement décider s’il accepte l’offre des Blues — laquelle inclurait un contrat gigantesque pour un défenseur de 20 ans — ou s’il maintient sa position en espérant faire monter les enchères.