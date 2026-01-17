Stade Rennais Mercato : accord trouvé pour Jacquet, quelque chose d’historique se prépare !

C’est une secousse sur le marché des transferts qui agite le Stade Rennais en ce cœur de mercato hivernal : Jérémy Jacquet et Chelsea ont trouvé un terrain d’entente sur les bases d’un contrat en or, comme le révèle Foot Mercato. Désormais, tous les projecteurs sont braqués sur l’avenir du prometteur défenseur central, avec à la clé la plus grosse opération financière de l’histoire rouge et noire.

Accord décisif entre Chelsea et Jacquet

Le dossier s’est accéléré ces dernières heures : Jacquet, 20 ans, a donné son accord au club londonien pour un futur contrat, marquant une étape clé dans les pourparlers.

Chelsea prépare une offre d’au moins 50 millions d’euros. Un montant conséquent pour un joueur dont la valeur marchande a explosé ces derniers mois, récompensant ses solides prestations en Ligue 1.

L’intérêt de Chelsea n’est pas le fruit du hasard : le club rêve de faire du jeune Français un pilier de sa défense, lui promettant une place de titulaire pour la seconde moitié de saison.

Un record de vente visé par le Stade Rennais

Face à l’appétit des Blues, Rennes joue la montre et fixe la barre très haut : pas de départ sans un deal historique, supérieur à celui de Doku l’été dernier.

Le club breton ambitionne de toucher un chèque de 70 millions d’euros. Ce montant dépasserait la précédente cession record de Jérémy Doku à Manchester City, conclue à 60 M€. Un enjeu de taille pour les finances du SRFC et le prestige du centre de formation.

Jérémy Jacquet : le futur titulaire des Blues ?

À seulement 20 ans, Jacquet affiche déjà une maturité et des statistiques impressionnantes pour un défenseur central : 16 matchs joués sur 17 avec 94% de temps de jeu cette saison.

Son parcours, de Bondy à Rennes en passant par les sélections U21 françaises, témoigne d’une ascension rapide. Sa taille (1,90 m), son engagement dans les duels et sa régularité ont tôt attiré l’œil des recruteurs anglais.

Du côté de Chelsea, l’exigence est claire : renforcer un secteur défensif en manque de stabilité et miser sur la jeunesse. Jacquet arrive avec le potentiel pour s’imposer d’entrée dans le onze de Liam Rosenior, le nouveau coach.

Derniers détails et suite du dossier

Si l’accord contractuel est bouclé, il reste désormais à Chelsea et Rennes à s’entendre sur un montant définitif. Le club breton n’est pas prêt à brader son joyau et temporise pour faire monter les enchères.

L’issue des négociations, qui pourrait battre tous les records du club, reste à surveiller de très près pour les supporters rennais et observateurs du marché, impatients de connaître le montant exact de cette vente exceptionnelle.

Il faudra sans doute un effort supplémentaire pour que Chelsea surpassent les exigences bretonnes. En attendant, Rennes devra aussi surveiller la situation de Kader Meïté, qui est courtisé par le club saoudien d’Al-Hilal avec une offre de 40 millions d’euros. Si Noël est déjà passé, les étrennes risquent de peser lourd à Rennes !