Stade Rennais, PSG, Real Madrid Mercato : Rennes a fixé le prix de Jacquet !

Le PSG et le Real Madrid sont prévenus, le Stade Rennais réclame plus de 40 millions d’euros pour Jérémy Jacquet.

À seulement 20 ans, Jérémy Jacquet s’impose déjà comme un pilier de la défense du Stade Rennais et figure parmi les meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1. Ses performances remarquées ont éveillé l’intérêt de nombreux cadors européens, dont le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.

Jacquet, c’est plus de 40 M€ !

Face à cet intérêt croissant, les dirigeants rennais souhaitent faire monter les enchères et ont fixé un prix plancher pour un éventuel départ. « Il est programmé pour une grande carrière. Aujourd’hui, à 40 millions d’euros, on ne discute même pas », a confié le club Rouge et Noir à RMC Sport.

Revenu à Rennes en février dernier après un prêt à Clermont, Jérémy Jacquet a prolongé en mai dernier son contrat de deux saisons supplémentaires avec son club formateur, le liant désormais jusqu’en juin 2029. Le joueur de 20 ans est actuellement valorisé à 20 millions d’euros par Transfermarkt. Mais le Stade Rennais en espère donc plus du double.