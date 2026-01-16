À LA UNE DU 16 JAN 2026
[23:52]ASSE Mercato : une recrue du FC Nantes a fait la misère à Ruffier 
[23:22]OM : deux des cinq incertains vers un forfait contre Angers !
[22:53]PSG – LOSC : un grand Dembélé relance Paris, les notes du match
[22:21]Stade Rennais, PSG, Real Madrid Mercato : Rennes a fixé le prix de Jacquet !
[21:47]OM Mercato : la réponse d’Angers à la première offre pour Abdelli est connue !
[21:20]RC Lens : une présence dans le groupe de Sage pour Auxerre fait polémique
[20:55]Un ancien de l’OM et Lorient enfoncent Monaco avant le Real Madrid
[20:32]FC Nantes Mercato : Kantari fait le point et demande trois autres recrues aux Kita
[20:10]Angers SCO – OM : le verdict est tombé pour Himad Abdelli !
[20:00]PSG – LOSC : les compos de Luis Enrique et Genesio sont tombées !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais, PSG, Real Madrid Mercato : Rennes a fixé le prix de Jacquet !

Par Fabien Chorlet - 16 Jan 2026, 22:21
💬 Commenter
Jérémy Jacquet (Stade Rennais)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Le PSG et le Real Madrid sont prévenus, le Stade Rennais réclame plus de 40 millions d’euros pour Jérémy Jacquet.

À seulement 20 ans, Jérémy Jacquet s’impose déjà comme un pilier de la défense du Stade Rennais et figure parmi les meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1. Ses performances remarquées ont éveillé l’intérêt de nombreux cadors européens, dont le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.

Jacquet, c’est plus de 40 M€ !  

Face à cet intérêt croissant, les dirigeants rennais souhaitent faire monter les enchères et ont fixé un prix plancher pour un éventuel départ. « Il est programmé pour une grande carrière. Aujourd’hui, à 40 millions d’euros, on ne discute même pas », a confié le club Rouge et Noir à RMC Sport.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Revenu à Rennes en février dernier après un prêt à Clermont, Jérémy Jacquet a prolongé en mai dernier son contrat de deux saisons supplémentaires avec son club formateur, le liant désormais jusqu’en juin 2029. Le joueur de 20 ans est actuellement valorisé à 20 millions d’euros par Transfermarkt. Mais le Stade Rennais en espère donc plus du double.

PSGReal MadridStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : PSG, Real Madrid, Stade Rennais