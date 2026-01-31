Stade Rennais Mercato : Liam Rosenior fait rebondir le feuilleton Jacquet, le RC Strasbourg s’étrangle !

Nouveau coach de Chelsea, Liam Rosenior est en train de préparer un sale coup au RC Strasbourg. Ce qui pourrait changer la donne dans le dossier Jérémy Jacquet, au Stade Rennais…

Le Mercato s’agite dans le sens des départs au Stade Rennais où Seko Fofana s’apprête à rejoindre le FC Porto. Albert Grønbæk, qui aura été l’un des nombreux flops de l’ère Frédéric Massara au Stade Rennais, est quant à lui prêté avec option d’achat à Hambourg. Une bonne nouvelle pour le SRFC dans son opération dégraissage, surtout que le Danois était sous contrat jusqu’en 2029. Quant au dossier Jérémy Jacquet, convoité par Chelsea et désireux de rejoindre le club londonien, il rebondit ce samedi avec une révélation signée RMC.

Rosenior veut Sarr (RC Strasbourg)

« Selon nos informations, Liam Rosenior veut faire revenir Mamadou Sarr à Chelsea. L’entraîneur en a fait une priorité et a déjà discuté avec le défenseur prêté à Strasbourg. Les discussions s’intensifient au sein du groupe Blueco pour casser le prêt de Mamadou Sarr », croit en effet savoir le média. Sarr évoluant au même poste que Jacquet, on peut penser qu’en cas d’arrivée de l’ancien lyonnais à Chelsea, Jacquet ne quittera pas le Stade Rennais pour rejoindre les Blues cet hiver. Et comme il ne souhaiterait partir qu’à Chelsea…