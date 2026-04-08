Coupe de France : l’IA désigne son favori entre Lens, Toulouse, Strasbourg et Nice

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La Coupe de France entre dans son sprint final. Après des quarts de finale accrochés, le dernier carré est désormais connu : le RC Lens, le Toulouse FC, le RC Strasbourg et l’OGC Nice se disputeront une place en finale.

Dans une compétition souvent imprévisible, l’IA (CHAT GPT) dégage une tendance à l’approche des demi-finales.

Des quarts marqués par le suspense

Le Toulouse FC a validé son billet en éliminant l’Olympique de Marseille au Vélodrome à l’issue des tirs au but (2-2, TAB). Une performance notable pour un groupe capable de répondre présent dans les moments clés.

De son côté, le RC Lens a pris le dessus sur l’Olympique Lyonnais dans un scénario similaire (2-2, 4-5 TAB). Lens avait pourtant pris les devants avant de se faire rejoindre en fin de match, preuve d’une rencontre disputée jusqu’au bout.

Les affiches des demi-finales sont désormais connues :

RC Lens – Toulouse FC

Strasbourg – Nice

RC Lens – Toulouse FC : un léger avantage lensois

Le RC Lens aborde cette demi-finale avec le statut de favori. Plus régulier dans ses performances récentes, le club nordiste semble disposer d’un collectif mieux structuré et d’une expérience supérieure à ce stade de la compétition.

Le Toulouse FC reste néanmoins un adversaire capable de poser des problèmes, notamment grâce à sa capacité à rester dans le match et à faire la différence sur des détails.

Dans un contexte de match couperet, Lens paraît toutefois mieux armé pour faire la différence.

Strasbourg – Nice : une opposition plus incertaine

La seconde demi-finale entre le RC Strasbourg et l’OGC Nice s’annonce plus indécise.

Nice réalise une saison décevante et peine à afficher de la constance, que ce soit dans le contenu ou dans les résultats. Malgré cela, le club azuréen reste capable de se hisser en finale sur un match, notamment grâce à des individualités capables de faire basculer une rencontre.

Strasbourg, de son côté, propose davantage de régularité dans l’engagement et pourrait profiter des irrégularités niçoises.

L’équilibre reste fragile, mais Strasbourg semble légèrement mieux placé.

Une finale attendue : RC Lens – Strasbourg

Au regard de la dynamique actuelle, une finale entre le RC Lens et le RC Strasbourg apparaît comme le scénario le plus probable.

Un affrontement entre deux équipes solides dans l’intensité et capables de répondre aux exigences des matchs à élimination directe.

Le verdict : Lens favori pour le titre

Dans cette configuration, le RC Lens semble avoir une longueur d’avance. Plus constant, plus structuré collectivement et déjà éprouvé dans ce type de rendez-vous, le club nordiste dispose d’arguments solides pour aller au bout.

La Coupe de France reste toutefois une compétition à part, où la hiérarchie peut rapidement être bousculée.

Mais à ce stade, Lens s’impose comme le candidat le plus crédible à la victoire finale.