RC Lens : Sage pessimiste pour le titre face au PSG, ça fait débat

À plusieurs reprises, Pierre Sage a avoué qu’il ne voyait pas son RC Lens rivaliser longtemps avec le PSG pour le titre. A-t-il vraiment raison de penser ainsi ? C’est notre débat.

Son discours me surprend

« En entendant Pierre Sage avouer qu’il ne voyait pas son équipe se battre longtemps avec le PSG pour le titre, j’avoue que ça m’a plutôt surpris. Il avait déjà dit quelque chose de similaire juste après la victoire contre Auxerre. Dans un sens, je peux comprendre qu’il soit prudent. Il reste 14 journées, et Lens devra encore affronter des grosses écuries telles que Lyon, Lille, Rennes, Strasbourg, Monaco… et Paris. Mais tout de même ! Même si ce ne sont que des statistiques, elles restent assez éloquentes sur la capacité qu’a Lens à rivaliser avec le PSG. Quand tu es au coude à coude avec Paris à plus de la moitié du championnat, ce n’est plus un hasard.

Je trouve presque ce discours assez dur envers ses joueurs, qui montrent quand même qu’ils sont bien là et en capacité de réaliser quelque chose de grand. Surtout que Sage a aussi déclaré qu’il fallait aller chercher des titres plutôt que des records… Je veux bien croire que le club ne se pourrisse pas les idées avec ces perspectives de titre, mais c’est quand même logique que ça soit dans un coin de la tête. Il faut aussi se rappeler que Sage s’était fixé une limite de points, symbole de maintien, avant de commencer à parler d’Europe. Je pense que ça sera la même chose pour le titre. Si les choses avancent positivement pour Lens, je ne serai pas surpris qu’il commence doucement à l’évoquer, surtout si son équipe bat le PSG à Bollaert en avril… ».

William TERTRIN

Deuxième, ce serait exceptionnel

« Pierre Sage est lucide. C’est vrai que le RC Lens est en tête de la Ligue 1 et que la fin de saison se rapproche à grands pas, mais de là à imaginer les Sang et Or finir devant le PSG, il y a quand même un pas. Pierre Sage ne va pas crier sur tous les toits qu’il rêve du titre, mais je pense qu’il est honnête et lucide en disant que son équipe ne vise pas le titre. Et qu’il se satisferait pleinement d’une place sur le podium.

2e ou 3e, avec cet effectif-là, ce serait exceptionnel. Cela comblerait tous les supporters lensois, je pense. Et avec 7 points d’avance sur le 3e, l’OM, le RCL est bien parti pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Faire mieux me semble impossible, même si le PSG a montré mercredi face à Newcastle qu’il avait perdu de sa superbe. L’OM dans le dur, l’OL et le LOSC accusant un retard encore plus important, je pense que le RC Lens est bien parti pour accrocher une place en C1, et même pour finir 2e. Tout le monde aurait signé pour ça au coup d’envoi du championnat. »

Laurent HESS